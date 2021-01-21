L’Oréal представила бьюти технологии на всемирной конференции потребительской электроники

На онлайн конференції споживчої електроніки CES 2021 компанія L'Oréal представила свою нову б'юті-технологію L’Oréal Water Saver —систему для професійного та домашнього догляду за волоссям розроблену спільно з Gjosa — компанією, що працює в галузі екологічних інновацій.

Для багатьох поколінь миття волосся в салоні залишається приємним ритуалом, який, з появою L'Oréal Water Saver, ще є став і безпечним задля збереження ресурсів нашої планети. L'Oréal Water Saver знижує споживання води до 80%. Він трансформує традиційну процедуру миття, поєднавши потужну технологію оптимізації водоспоживання із використанням спеціально розроблених засобів для догляду за волоссям від L'Oréal Professionnel і Kerastase, що надходять безпосередньо до потоку води, якою миють волосся. Краплі води рівномірно розподіляються у потоці та наштовхуються одна на одну у заданому напрямку. Це зменшує їхній розмір і прискорює швидкість, гарантуючи використання кожної краплини води протягом миття й ополіскування волосся, водночас полегшуючи змивання шампунів і бальзамів-ополіскувачів та оптимізуючи інші процедури.

"Ми відповідальні за збереження природних ресурсів Землі. Кожна крапля води безцінна, і наша нова технологія дає можливість раціонально її використовувати", — каже Ніколя Ієронімус, заступник Генерального директора Групи L'Oréal.

Конкурентними властивостями L'Oréal Water Saver є:

Висока швидкість постачання води і зменшення на 80% споживання води у порівнянні зі стандартним миттям волосся: платформа L'Oréal Water Saver використовує два літри за хвилину проти стандартних восьми літрів у домашньому побуті , зі збереженням такого самого тиску.

платформа L'Oréal Water Saver використовує два літри за хвилину проти стандартних восьми літрів у домашньому побуті , зі збереженням такого самого тиску. Принципово новий підхід до догляду за волоссям : постачаючи спеціально розроблені мікронізовані формули засобів для догляду за волоссям, L'Oréal Water Saver створює краплі, які вдесятеро менші за звичайні, для кращого абсорбції та швидшого ополіскування.

: постачаючи спеціально розроблені мікронізовані формули засобів для догляду за волоссям, L'Oréal Water Saver створює краплі, які вдесятеро менші за звичайні, для кращого абсорбції та швидшого ополіскування. Панель управління даними та звітування: дані щодо економії води відстежуються на панелі приладу, яка зберігає для власників перукарень історію застосування, а також відстежує витрати споживання води, електроенергії.

"Протягом останнього десятиліття наша робота в технологічному інкубаторі L'Oréal була спрямована на застосування високих технологій у створенні косметичних продуктів. За L'Oréal Water Saver стоять передові технології, але ще важливіше те, що ця система поліпшує клієнтський досвід б'юті-процедур у догляді за волоссям", — наголошує Гів Балуш, Голова технологічного інкубатора L'Oréal.

L'Oréal Water Saver був створений у межах партнерства технологічного інкубатора L'Oréal зі швейцарською компанією Gjosa, яка опікується екологічними інноваціями.



Пристроєм Water Saver для догляду за волоссям від L'Oréal відтепер можуть скористатись відвідувачі деяких салонів L'Oréal у Нью-Йорку, з лютого 2021 року —і клієнти окремих закладів у Парижі, а з 2022 року –в салонах краси в Україні.

У найближчі декілька років, за очікуванням, L'Oréal Water Saver з'явиться в тисячах салонів краси, що потенційно забезпечить значну економію води —до чотирьох з половиною мільярдів літрів води на рік. Зручний душовий пристрій для використання вдома буде запропонований на ринку дещо пізніше.

Rouge Sur Mesure від YSL Beauty –інноваційний пристрій для створення персоналізованого макіяжу в домашніх умовах на основі технології Perso

На минулорічній виставці споживчої електроніки CES 2020 L’Oréal представила Perso –новий технологічний пристрій, який ознаменував майбутнє краси. Рік по тому на онлайн конференції CES 2021 L’Oréal оголосила про перший розумний пристрій для домашнього використання, який дає можливість споживачам створювати власні персоналізовані відтінки помади -Rouge Sur Mesure від Yves Saint Laurent на основі технології Perso.

За допомогою цього розумного пристрою споживачі можуть створювати власні версії культової помади Velvet Cream Matte Finish від YSL у себе вдома.

Розроблений технологічним інкубатором L’Oréal, пристрій використовує набори кольорових картриджів із культових палітр YSL –червоної, нюдової, помаранчевої та кольору фуксії. Завдяки цій інновації користувачі можуть створювати у себе вдома тисячі індивідуальних відтінків помади в один дотик. Ковпачок пристрою може використовуватись як компактний розкішний флакон, тому персоналізований продукт можна використовувати будь-де та будь-коли.

Використання технології штучного інтелекту для створення ультраперсоналізованої краси

Застосовуючи додаток, який можна встановити на телефоні або планшеті, і використовуючи нескінченний потенціал технології штучного інтелекту, користувачі можуть створювати та приміряти на собі різні образи. Для отримання бажаного результату, необхідно видавити обраний відтінок, нанести його за допомогою пензлика, що входить до комплекту. Пристрій ідеально відміряє кількість помади для легкого, охайного нанесення та разового використання. Rouge Sur Mesure від Yves Saint Laurent на базі технології Perso –це інновація, яка знаменує собою початок нової ери, коли красу можна ідеально підбирати відповідно до очікувань, кольору обличчя або одягу людини.

Призначений для всіх поціновувачів краси, які цікавляться розкішним та високоперсоналізованим досвідом у сфері краси, Rouge Sur Mesure від Yves Saint Laurent на базі технології Perso наразі доступний для попереднього продажу в обмеженій кількості на ринку США, а продаж по всьому світу стартуює у вересні 2021 року.

Про компанію L'Oréal

L’Oréal понад 100 років присвячує себе красі. В унікальному портфоліо компанії — 35 взаємодоповнюючих міжнародних брендів. Обсяг продажів Групи у 2019 році сягнув 29,87 млрд євро, а в її штаті по всьому світові працює 88 000 осіб. Як світовий лідер в галузі краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистриб'юції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі та електронній комерції. Дослідження та інновації, яким присвячують себе 4100 відданих своїй справі наукових дослідників, згуртувавшись задля задоволення потреб у красі по всьому світу, — ключовий елемент стратегії L’Oréal. Зобов'язання L'Oréal в охоплюють амбітні цілі в галузі сталого розвитку до 2030 року та мають на меті залучити усю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.