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29.07.2019, 11:50

L’Oreal UNESCO «Для женщин в науке»: определены участницы Премии

L’Oreal UNESCO «Для женщин в науке»: определены участницы Премии - Фото

Украинская Премия реализуется в Украине уже второй год подряд и является частью глобальной Программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО «Для женщин в науке»

23 июля 2019 года, Киев – компания ЛОРЕАЛЬ Украина завершила прием (3 июля) и анализ заявок на соискание национальной премии «Для женщин в науке» (далее – Премия). Премия проводится под патронатом Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Партнеры – Национальная академия наук Украины, Центр «Развитие корпоративной социальной ответственности».

Украинская Премия реализуется в Украине уже второй год подряд и является частью глобальной Программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО «Для женщин в науке». Цель Премии – поддержать и отметить талантливых женщин-ученых, поощрить молодых женщин выбирать научные профессии и помогать им в их карьере. Для участия в Премии женщины должны иметь научную степень, публикации в журналах, которые индексируются в международных наукометрических базах Scopus и/или Web of Science и быть социально активными в целях популяризации науки.

С 24 апреля по 3 июля 2019 года проходил сбор заявок через онлайн-платформу forwomeninscience.in.ua. Почти за три месяца было получено 203 заявки от женщин-ученых из 32 городов Украины, 151 высшего учебного заведения Украины и 44 институтов НАН. Участницами являются 163 кандидатки наук и 40 докторов наук. Среди трех самых популярных направлений, которыми занимаются аппликантки, – «химия» (57 заявок), биология (37 заявок) и физико-технические проблемы материаловедения и энергетики (23 заявки).

Следующим этапом Премии является отбор почтенными членами Жюри десяти финалисток для участия во втором туре в октябре 2019 года и объявление тройки победительниц в декабре этого года. Членами Жюри Премии выступают ведущие ученые Украины, которые являются признанными специалистами в STEM-областях и имеют безупречную научную и этическую репутацию.

Каждая из трех победительниц получит денежную премию в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) гривен после отчисления обязательных платежей и налогов, которая может быть использована победительницами по собственному усмотрению.

«Уже второй год подряд Украинская премия «Для женщин в науке», основанная ЛОРЕАЛЬ, при участии партнеров, собирает более 200 заявок от женщин-ученых со всей Украины. Это свидетельствует о высоком интересе и необходимости Премии, а требовательность членов жюри к качеству научных достижений участниц является стимулом для улучшения показателей их научных работ», – отмечает Сергей Комисаренко, сопредседатель Жюри Премии, академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины.

Лореаль Украина – один из лидеров на рынке косметики и парфюмерии (№1 Косметическая Группа в мире). Филиал в Украине был создан в 2004 г. По состоянию на 2018 г. в Украине работает более 250 сотрудников и 89 тыс. сотрудников работают в разных филиалах компании во всем мире. 3800 сотрудников каждый день посвящают свое время исследованиям, работая в отделе Исследований и Инноваций. Компания представлена (имеет филиалы) в 150 странах мира и владеет портфолио из 36 взаимодополняющих брендов. В Украине функционирует 4 департамента – Департамент Продукции Массового Спроса, Продукции Люкс, Департамент Профессиональных Продуктов и Департамент Активной Косметики. Веб-сайт: http://www.loreal.ua/

Украинская Премия «Для женщин в науке»: Украинская Премия является частью глобальной Программы ЛОРЕАЛЬ-ЮНЕСКО «Для женщин в науке» и реализуется в Украине с 2018 года. Цель Премии – поддержать и отметить талантливых женщин-ученых. В 2018 году, первый год Премии, было получено 255 заявок от женщин-ученых из 35 городов Украины. По оценке Жюри победительницами стали: Наталья Щербань, кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института физической химии им. Л. В. Писаржевского НАН Украины, Елена Ванеева, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института математики НАН Украины, Мария Байляк, кандидат биологических наук, доцент кафедры биохимии и биотехнологии Прикарпатского национального университета им. Василия Стефаника. Веб-сайт: www.forwomeninscience.in.ua

 

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Теги: премия, L’Oreal UNESCO, Для женщин в науке
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