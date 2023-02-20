Лучшие торговые платформы 2023 года — список от аналитиков Traders Union

Сайт Traders Union (TU) регулярно публикует исследования по различным финансовым рынкам. Одним из последних обновлений контента стала статья со списком лучших платформ для трейдинга в 2023 году. В него вошли проверенные миллионами пользователей терминалы от известных разработчиков с надежной репутацией. Аналитики ресурса составили список в ходе глубокого и детального изучения огромного количества сайтов для трейдинга. Полное исследование размещено на сайте Traders Union. Мы же кратко расскажем о его результатах и алгоритме проведения оценки.

Лучшие платформы для трейдинга — список от аналитиков Traders Union

Эксперты информационного ресурса TU не ставили перед собой задачу выбрать универсальные платформы для торговли на любом финансовом рынке. Площадки для трейдинга, как и предложенное ими ПО для совершения сделок, имеют свою специфику и отличаются функционалом. По этой причине списки терминалов формировались с учетом того, какими типами финансовых инструментов будет вестись торговля.

Что касается сделок с валютными парами на внебиржевом рынке Форекс, то аналитики TU советуют выбирать классические терминалы, такие как MetaTrader 4, MetaTrader 5 или cTrader. Ими пользуется огромное количество трейдеров по всему миру, что является свидетельством их удобства и качественной работы. МТ4 и МТ5 предлагает большинство форекс-брокеров, поэтому в случае смены брокерской компании не придется осваивать новые терминалы. Платформа для трейдинга cTrader менее популярна среди новичков, но опытные участники рынка используют ее по причине более широких возможностей для анализа.

Также в список лучших форекс-платформ вошло программное обеспечение авторской разработки: R Trader компании RoboForex и Libertex от брокера Forex Club. Libertex рекомендована благодаря своей простоте и стабильной работе, а R Trader — из-за возможности проводить анализ с помощью более чем 60 индикаторов.

Лучшие трейдинг платформы для других рынков:

для бинарных опционов — IQ Option и Binarium (их предлагают одноименные брокеры), SmartTrader от Deriv (ранее известного как Binary.com);

для фондового рынка — QUIK, ThinkOrSwim и TWS (Trader Workstation).

По каким критериям отбирались лучшие торговые платформы

Чтобы сформировать список терминалов, которые можно смело рекомендовать всем читателям Traders Union, команда аналитиков проделала колоссальную работу. Они протестировали несколько десятков платформ с трейдинг сайтов и сравнили их между собой по ряду критериев. Также эксперты TU изучили отзывы трейдеров, которые пользуются терминалами в реальной торговле.

Самым важным критерием оценки выступала функциональность торговой платформы. В первую очередь были сопоставлены аналитические возможности, такие как количество доступных графических инструментов и индикаторов. При этом также оценивалась простота интерфейса для начинающего трейдера, стабильность работы сайта для трейдинга, периодичность зависаний и технических сбоев. Также аналитики учитывали, какой язык программирования поддерживает платформа и возможна ли на ней алгоритмическая торговля при помощи советников.

Дополнительные, но не менее важные критерии оценки:

наличие мобильных приложений и веб-версии, а не только десктопа;

взимает ли разработчик или брокер комиссию за использование платформы;

как зарекомендовала себя компания, создавшая данное программное обеспечение.



Что такое Traders Union

Traders Union — это уникальный ресурс, который оказывает всестороннюю помощь трейдерам. Он предоставляет обучающие материалы для новичков в области торговли и инвестирования в инструменты рынка Форекс, CFD, ценные бумаги и криптовалюты. Команда Traders Union состоит из профессиональных аналитиков, грамотных контент-мейкеров и клиентоориентированной техподдержки. С 2010 года они дают действенные советы о том, где трейдить с максимальной эффективностью, и помогают добиться успеха на Форекс и других финансовых рынках.