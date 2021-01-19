Лучший бесконтактный термометр – рейтинг инфракрасных термометров 2020

В 2020 году мир поразила и по сей день никак не отпустит пандемия COVID-19. Многое безвозвратно поменялось, в том числе в медицине. И уже совершенно не удивительно, что у многих украинских жителей появился в хозяйстве бесконтактный термометр. Качественный бесконтактный термометр помогает контролировать состояние десяткам тысяч заболевших и здоровых, 100% гигиенично и со скоростью звука. И поскольку все чаще стоит вопрос, какой инфракрасный градусник лучше выбрать, то мы составили для вас на бесконтактный инфракрасный термометр рейтинг. Он поможет вам сориентироваться какой бесконтактный инфракрасный термометр лучше купить.

Бесконтактные инфракрасные термометры – рейтинг ТОП 6

Открывает рейтинг самый популярный бесконтактный инфракрасный термометр, какой лучше всего зарекомендовал себя в 2020 году -

ArhiMED Ecotherm ST350 – король бесконтактных градусников

Невероятно точная и чувствительная линза датчика, разработанная и созданная в Японии. Выдает точнейшие результаты. Для безопасности линза утоплена на сантиметр в корпус. Инфракрасный градусник, какой лучше всего подойдет для активного использования.

Прочный приятный на ощупь пластик надежно защищает термометр от ударов.

Длительная гарантия от производителя, на целых 3 года.

Есть возможность откалибровать термометр, автоматическое отключение, цветная подсветка результатов, беззвучный режим и это еще не все функции термометра.

Готовый результат за одну секунду.





Medisana FTN – заместитель лидера

Клинически проверенная точность до 0,18 градуса С.

Подсветка области измерения, для большего удобства.

Память встроенная на 30 ячеек, следите за динамикой подъема и снижения температуры. Этот инфракрасный термометр, какой лучше всего подойдет для новорожденных малышей.

Подсветка и звуковой сигнал в случае повышенной температуры (более 37,5).

Arhimed Ecotherm ST300 – почетное третье место

Невероятная скорость измерений – мгновенно!

Самая привлекательная цена на термометр Европейского качества.

Нет калибровки, но за точность измерений отвечает тончайшая Японская линза, такая же стоит в модели Архимед СТ350.

Гарантия от производителя на 2 года.

Этот инфракрасный бесконтактный термометр для детей, какой выбрать лучше из представленных на рынке.

Microlife NC 100 – четвертое место

Швейцарское качество и точность, хоть измерение займет 3 секунды.

30 ячеек памяти и звуковой сигнал тревоги при повышении температуры.

Самый лучший бесконтактный инфракрасный термометр для детей, так как есть отключение звука и удобная подставка, для безопасного хранения.

Из минусов, один – достаточно дорогая цена.





ArhiMED Ecotherm ST330 – пятый удалый

Это отличный градусник, для того чтобы измерять температуру большому потоку людей. Скорость измерения – мгновенно, точность обеспечивает Японская линза.

Гарантия на 24 месяца от Польского производителя.

Возможно отключение звука и подсветки. Переключаемся с режима "тело" на режим "предмет" в один клик.

Какой бесконтактный инфракрасный термометр выбрать для всей семьи? Обратите внимание на последний термометр, который закрывает наш ТОП 6.

Microlife NC 400 – термометр дельфин

Вау эффект – самый необычный и забавный внешний вид в виде дельфина.

Швейцарское качество с гарантией на 60 месяцев.

Кусачая цена, но он точно того стоит.

Есть беззвучный режим, встроенные часы и календарь.

Подытожим рейтинг инфракрасных градусников 2020

Модели попали сюда не просто так, а на основании внимательного анализа отзывов покупателей, которые мы нашли в интернете на разных сайтах и форумах. Выбирая бесконтактный термометр, рейтинг 2020 поможет Вам сразу рассмотреть самые нашумевшие и качественные модели, которые помогали тысячам людей следить за своим здоровьем в 2020 году. Здоровья Вам и Вашим семьям.