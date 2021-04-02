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02.04.2021, 17:57

Львовский локомотиворемонтный завод стал победителем премии "Выбор страны"

Львовский локомотиворемонтный завод стал победителем премии "Выбор страны" - Фото

Полученная награда подтверждает качество услуг предприятия и подтверждает признание его достижений

ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод" основан в 1861 году, а значит это более полутора века труда, опыта и поддержания в надлежащем состоянии локомотивной тяги для железных дорог Украины и за ее пределами. Его по праву можно считать одним из ведущих предприятий машиностроительной отрасли западного региона Украины.

За годы своего существования общество вписало много славных трудовых страниц в историю г. Львова. Пройдя большую полосу препятствий, испытаний – тем самым получив немалый запас опыта и сил двигаться вперед.

Завод осуществляет капитально – восстановительные ремонты электровозов, как постоянного, так и переменного тока, модернизации электровозов, выпуск линейной продукции: электрических машин, колесных пар и изготовление запчастей.

Основой нашего успеха является профессиональный трудовой коллектив, совместная работа в команде, а также преданность своему делу каждого рабочего.

Получение награды "Выбор Страны" подтверждает качество наших услуг, признание наших достижений, мотивирует двигаться вперед совершенствоваться и подтверждать полученный статус.

Наша стратегическая цель – долгосрочный успех и вклад в экономику государства. ЧАО "Львовский локомотиворемонтный завод" предприятие, имеющее свою историю, но работает на развитие и совершенствование, чтобы идти в ногу со временем, постоянно улучшая услуги для своих клиентов.

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Теги: Львовский локомотиворемонтный завод
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