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21.01.2021, 15:41

Магазины АЛЛО на видеосвязи: теперь и в приложении

Магазины АЛЛО на видеосвязи: теперь и в приложении - Фото

﻿"Эксперт Онлайн" позволяет экономить время на поиске информации, сокращает количество походов в магазины и уберегает от рисков

АЛЛО — первый и единственный ритейлер в Украине, который реализовал высокотехнологический и востребованный в настоящий момент сервис видеоконсультации в реальном времени "Эксперт Онлайн".

"Эксперт Онлайн" позволяет экономить время на поиске информации по интересующему продукту, сокращает количество походов в магазины и уберегает от рисков, связанных с посещением общественных мест, но самое ценное – обеспечивает исчерпывающую видеоконсультацию с возможностью демонстрации продукта в реальном времени от экспертов магазинов АЛЛО. Для того, чтобы воспользоваться новой фичей приложения, необходимо нажать на кнопку "Посмотреть вживую" рядом с выбранным товаром и максимум через 99 секунд начнется видеосвязь с консультантом магазина, который презентует гаджет и расскажет все нюансы. 

С момента запуска "Эксперт Онлайн" на сайте количество его пользователей постоянно растет. Так, с учетом полумиллиона активных пользователей приложения АЛЛО и преобладающего мобильного трафика на allo.ua ожидается значительный рост количества пользователей сервиса видеоконсультаций уже в ближайшее время.

"Видеоконсультация в режиме реального времени из магазина АЛЛО и еще через приложение – это как магазин в твоем кармане. Никаких дополнительных затрат времени на логистику, никаких рисков с посещением общественных мест. Общайся вживую, смотри в реальном времени и покупай выбранный товар – и все это в одном приложении АЛЛО. Нам уже есть, чем удивлять, но это только один из многих шагов навстречу нашему покупателю, продолжение следует. Следите за обновлениями приложения АЛЛО", – комментирует CDO АЛЛО Константин  Авилов. 

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Теги: алло, Эксперт Онлайн
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