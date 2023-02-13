Маммопластика в Киеве. Какие эстетические проблемы может решить пластика груди?

Пластика женской груди в современных реалиях – это не просто рутинная операция, это настоящее искусство. Для каждой женщины эстетика груди имеет огромное значение. Именно поэтому хирурги придают этому вопросу особую значимость. Маммопластика сегодня дает возможность исправить врожденные и приобретенные эстетические дефекты, изменить размер и форму груди и даже "создать" новую грудь после онкологической операции.
Когда хирург рекомендует делать маммопластику?
Маммопластика – это в первую очередь операция выбора самой пациентки. В 99% случаев она выполняется, когда женщина недовольна эстетикой груди.
Причины делать маммопластику:
Слишком большая/маленькая грудь;
Птоз (обвисание) груди;
Несимметричность молочных желез;
Неэстетичная форма ареол/сосков;
Рубцы или другие дефекты после предыдущих операций.
Современные виды маммопластики
Тип маммопластики хирург подбирает, исходя из желаний пациентки и её анатомических особенностей. В настоящее время врачи предлагают несколько видов операции:
Увеличение груди или аугментационная пластика (с установкой импланта);
Уменьшение груди или редукционная пластика;
Мастопексия – подтяжка груди при птозе;
Другие корректирующие операции – удаление рубцов, изменение формы сосков, ареол и т.д.
Сегодня пластические хирурги имеют не только богатый опыт, но и современное оборудование для выполнения операций на молочной железе, что позволяет пациентке получить множество серьезных преимуществ:
Максимальный эстетический эффект, который достигается за счет специальной техники операции, лазерного оборудования, высококачественного шовного материала и анатомических имплантов;
Низкий риск кровопотери и инфицирования ран после операции;
Короткий период реабилитации;
Результат на долгие годы.
Во многих случаях маммопластика напрямую влияет на физическое здоровье женщины. Например, при уменьшении груди в итоге снижается нагрузка на позвоночник, улучшается осанка, стабилизируется дыхание. Конечно же, маммопластика улучшает психологическое состояние женщины, делает её более уверенной в себе, позволяет наладить социальные связи.
Маммопластика в Киеве
Пластические операции на груди сегодня выполняют многие хирурги, при этом результаты операций разнятся. Это связано как с опытом и квалификацией врача, так и с оснащением самой клиники, а также с общими принципами ведения подобных пациенток.
В Киеве на текущий момент медицинским центром №1 в сфере маммопластики является "Мед Сити". Пластические хирурги "Мед Сити" ежегодно выполняют сотни операций и открыто делятся результатами с фото и видео на официальном сайте клиники.
"Мед Сити" – один из самых современных центров пластической хирургии в столице, учреждение может похвастаться:
Лазерным оборудованием;
Модернизированной операционной ;
Применением имплантов и различных расходников европейского уровня;
Высоким уровнем сервиса для пациентов;
Хирургами, известными по всей стране и даже за её пределами.
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