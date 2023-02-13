Маммопластика в Киеве. Какие эстетические проблемы может решить пластика груди?

Пластика женской груди в современных реалиях – это не просто рутинная операция, это настоящее искусство. Для каждой женщины эстетика груди имеет огромное значение. Именно поэтому хирурги придают этому вопросу особую значимость. Маммопластика сегодня дает возможность исправить врожденные и приобретенные эстетические дефекты, изменить размер и форму груди и даже "создать" новую грудь после онкологической операции.

Когда хирург рекомендует делать маммопластику?

Маммопластика – это в первую очередь операция выбора самой пациентки. В 99% случаев она выполняется, когда женщина недовольна эстетикой груди.

Причины делать маммопластику:

Слишком большая/маленькая грудь;

Птоз (обвисание) груди;

Несимметричность молочных желез;

Неэстетичная форма ареол/сосков;

Рубцы или другие дефекты после предыдущих операций.

Современные виды маммопластики

Тип маммопластики хирург подбирает, исходя из желаний пациентки и её анатомических особенностей. В настоящее время врачи предлагают несколько видов операции:

Увеличение груди или аугментационная пластика (с установкой импланта);

Уменьшение груди или редукционная пластика;

Мастопексия – подтяжка груди при птозе;

Другие корректирующие операции – удаление рубцов, изменение формы сосков, ареол и т.д.

Сегодня пластические хирурги имеют не только богатый опыт, но и современное оборудование для выполнения операций на молочной железе, что позволяет пациентке получить множество серьезных преимуществ:

Максимальный эстетический эффект, который достигается за счет специальной техники операции, лазерного оборудования, высококачественного шовного материала и анатомических имплантов;

Низкий риск кровопотери и инфицирования ран после операции;

Короткий период реабилитации;

Результат на долгие годы.

Во многих случаях маммопластика напрямую влияет на физическое здоровье женщины. Например, при уменьшении груди в итоге снижается нагрузка на позвоночник, улучшается осанка, стабилизируется дыхание. Конечно же, маммопластика улучшает психологическое состояние женщины, делает её более уверенной в себе, позволяет наладить социальные связи.

Маммопластика в Киеве

Пластические операции на груди сегодня выполняют многие хирурги, при этом результаты операций разнятся. Это связано как с опытом и квалификацией врача, так и с оснащением самой клиники, а также с общими принципами ведения подобных пациенток.

В Киеве на текущий момент медицинским центром №1 в сфере маммопластики является "Мед Сити". Пластические хирурги "Мед Сити" ежегодно выполняют сотни операций и открыто делятся результатами с фото и видео на официальном сайте клиники.

"Мед Сити" – один из самых современных центров пластической хирургии в столице, учреждение может похвастаться:

Лазерным оборудованием;

Модернизированной операционной ;

Применением имплантов и различных расходников европейского уровня;

Высоким уровнем сервиса для пациентов;

Хирургами, известными по всей стране и даже за её пределами.

Цена на маммопластику в "Мед Сити" зависит от актуальной стоимости имплантов и других расходных материалов. Уточнить прайс на операцию, задать вопрос или записаться на консультацию к пластическому хирургу в Киеве Вы можете с помощью формы обратной связи на сайте клиники или по телефону +38-068-952-38-23.