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13.02.2023, 17:01

Маммопластика в Киеве. Какие эстетические проблемы может решить пластика груди?

Цей матеріал також доступний українською
Маммопластика в Киеве. Какие эстетические проблемы может решить пластика груди? - Фото

 Пластика женской груди в современных реалиях – это не просто рутинная операция, это настоящее искусство. Для каждой женщины эстетика груди имеет огромное значение. Именно поэтому хирурги придают этому вопросу особую значимость. Маммопластика сегодня дает возможность исправить врожденные и приобретенные эстетические дефекты, изменить размер и форму груди и даже "создать" новую грудь после онкологической операции. 

Когда хирург рекомендует делать маммопластику?

     Маммопластика – это в первую очередь операция выбора самой пациентки. В 99% случаев она выполняется, когда женщина недовольна эстетикой груди.
Причины делать маммопластику:

  • Слишком большая/маленькая грудь;

  • Птоз (обвисание) груди;

  • Несимметричность молочных желез;

  • Неэстетичная форма ареол/сосков;

  • Рубцы или другие дефекты после предыдущих операций.

Современные виды маммопластики

     Тип маммопластики хирург подбирает, исходя из желаний пациентки и её анатомических особенностей. В настоящее время врачи предлагают несколько видов операции:

  • Увеличение груди или аугментационная пластика (с установкой импланта);

  • Уменьшение груди или редукционная пластика;

  • Мастопексия – подтяжка груди при птозе;

  • Другие корректирующие операции – удаление рубцов, изменение формы сосков, ареол и т.д. 

     Сегодня пластические хирурги имеют не только богатый опыт, но и современное оборудование для выполнения операций на молочной железе, что позволяет пациентке получить множество серьезных преимуществ:

  • Максимальный эстетический эффект, который достигается за счет специальной техники операции, лазерного оборудования, высококачественного шовного материала и анатомических имплантов;

  • Низкий риск кровопотери и инфицирования ран после операции;

  • Короткий период реабилитации;

  • Результат на долгие годы.

     Во многих случаях маммопластика напрямую влияет на физическое здоровье женщины. Например, при уменьшении груди в итоге снижается нагрузка на позвоночник, улучшается осанка, стабилизируется дыхание. Конечно же, маммопластика улучшает психологическое состояние женщины, делает её более уверенной в себе, позволяет наладить социальные связи. 

Маммопластика в Киеве. Какие эстетические проблемы может решить пластика груди?

Маммопластика в Киеве 

     Пластические операции на груди сегодня выполняют многие хирурги, при этом результаты операций разнятся. Это связано как с опытом и квалификацией врача, так и с оснащением самой клиники, а также с общими принципами ведения подобных пациенток. 

     В Киеве на текущий момент медицинским центром №1 в сфере маммопластики является "Мед Сити". Пластические хирурги "Мед Сити" ежегодно выполняют сотни операций и открыто делятся результатами с фото и видео на официальном сайте клиники. 

     "Мед Сити" – один из самых современных центров пластической хирургии в столице, учреждение может похвастаться:

  • Лазерным оборудованием;

  • Модернизированной операционной ;

  • Применением имплантов и различных расходников европейского уровня;

  • Высоким уровнем сервиса для пациентов;

  • Хирургами, известными по всей стране и даже за её пределами.

     Цена на маммопластику в "Мед Сити" зависит от актуальной стоимости имплантов и других расходных материалов. Уточнить прайс на операцию, задать вопрос или записаться на консультацию к пластическому хирургу в Киеве Вы можете с помощью формы обратной связи на сайте клиники или по телефону +38-068-952-38-23. 

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Теги: маммопластика
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