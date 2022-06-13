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13.06.2022, 10:40

Мебельная компания LORI – это современное предприятие с прогрессивным подходом к рынку

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Мебельная компания LORI – это современное предприятие с прогрессивным подходом к рынку - Фото

Мебель от LORI – современная, удобная, а главное, чистая, как экологически, так и экономично

Деревообрабатывающее предприятие LORI уже 25 лет занимается производством мебели. Компания расположена в г. Полтаве и имеет собственную сеть фирменных магазинов и дилеров. Кроме того, мебель предприятия экспортируется в Польшу, Германию, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Швейцарию и другие страны.

В своем производстве бренд использует преимущественно дуб, поскольку мебель изготовленная из этого сырья практична, долговечна и пользуется спросом не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Мебель от LORI – современная, удобная, а главное, чистая, как экологически, так и экономично.

"Для нашего бренда очень важна не только доходность, но и социальная ответственность. Поэтому мы в своем производстве использовали и будем использовать исключительно качественную и официальную древесину, закупаемую в лесных хозяйствах. Сегодня этот процесс стал намного проще, быстрее и стабильнее, поскольку глава профильного агентства Юрий Болоховец, несмотря на яростное сопротивление старых "схематозников", именно сейчас преодолевает коррупционные процессы, функционировавшие десятилетиями на рынке древесины. Благодаря его решению продавать ресурс лесхозов исключительно на лицензируемых биржах, все участники рынка находятся в совершенно одинаковых и честных условиях. Кроме того, товарные биржи – это прогрессивный инструмент, который постоянно развивается", – отметил директор компании LORI Александр Николаевич Зеленый. 

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Теги: мебель, LORI
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