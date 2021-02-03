Медицинский центр "Когерент" – 18 лет на страже красоты и здоровья

Вот счастливая будущая мама прогуливается по парку, поглаживая животик, а через несколько месяцев тяжело вздыхает, разглядывая растяжки на некогда упругой коже.

А вот бывшая королева красоты кладет на лицо очередной слой подтягивающего крема в надежде избавиться от предательских морщинок.

А что, если бы эти и многие другие проблемы красоты и здоровья можно было решить? По-настоящему, без рекламных ходов и хитрых манипуляций? Такая возможность действительно есть благодаря центру лазерной медицины и косметологии "Когерент".

В основе популярности медицинского центра лежат профессионализм, высокое качество обслуживания и самое современное оборудование, которое регулярно обновляется. Основатель "Когерент" – Президент Ассоциации лазерной медицины и косметологии Украины, Глава Совета Экспертов Эстетической Медицины Украины, Егор Колодченко. Именно он стоял у истоков зарождения эстетической медицины в Украине.

Доктор Колодченко – человек, для которого эстетическая медицина и лазерные технологии – не пустой звук, он работает в этом направлении более 20 лет. Известный в Украине и многих других странах мира, Егор не останавливается на достигнутом, совершенствуя профессиональные навыки и любимый медицинский центр "Когерент".

Сегодня с уверенностью можно сказать – косметология и эстетическая медицина в Украине находится на высоком уровне во многом благодаря доктору Колодченко и его клинике. Здесь работают только профессиональные врачи, которые осознают всю ответственность перед пациентами.

Результаты кропотливой работы команды "Когерент" не заставили себя ждать. В центре эстетической медицины и косметологии пациентам доступны самые современные препараты, а также инновационные процедуры, многие из которых – "маст хэв" голливудских звезд.

Почему пациенты выбирают медицинский центр "Когерент"

Согласны ли вы с выражением "Первые – значит лучшие"? Многие скажут, что это излишнее хвастовство. Но, согласитесь, только в том случае, если такие громкие заявления не подкрепляются фактами.

Медицинский центр "Когерент" первым в Украине начал использовать лазерные технологии, например, сделал первую эпиляцию лазером. С тех пор прошло уже 18 лет, центр вырос, и сегодня предлагает клиентам большое количество услуг разных направлений:

Лазерная дерматология – от удаления застарелых рубцов до омоложения кожи.

Лазерная гинекология – избавление от "неудобных" проблем (например, недержания мочеиспускания), интимная контурная пластика, лазерная вагинопластика и многое другое.

Аппаратная и инъекционная косметология лица и тела – от привычной лазерной эпиляции до современных LPG массажей и эндосферотерапии.

Подология – пластика ногтевых пластин, диагностика стоп, избавление от грибка.

Лазерная хирургия – венозная склеротерапия, лечение храпа лазером, избавление от новообразований и прочее.

Лечение волос – борьба с облысением, мезотерапия.

Владение передовыми технологиями, профессионализм, заботливое отношение к клиентам – все это добавляет "очков" медицинскому центру "Когерент". Высокий статус клиники подтверждают престижные профильные награды, такие как "Выбор года 2020" и многие другие.

Несколько фактов о медицинском центре "Когерент"

За плечами "Когерент" 18 лет успешной работы, которые принесли медицинскому центру огромное количество благодарных клиентов. Каждый из них остановил выбор на "Когерент" по собственной причине, и вот только некоторые из них:

В "Когерент" берутся за самые сложные случаи. Часто в медицинский центр обращаются пациенты, которым отказались помочь другие клиники. Команда "Когерент" готова к трудностям!

На базе медцентра "Когерент" ежегодно проходят обучение сотни врачей из других клиник. Специалисты "Когерент" ценит своих коллег и готова делиться знаниями!

В клинике "Когерент" работают на ультрасовременном оборудовании. Например, в медицинском центре есть аппарат электромагнитной стимуляции Tesla Former. В Киеве таких всего два – у "Когерент" и футбольного клуба "Шахтер". "Когерент" предоставляет своим клиентам только лучшее!

В клинике работают высококвалифицированные специалисты, что подтверждается не только дипломами, но также многолетним опытом и огромным количеством успешных случаев лечения сложных болезней. Медицинский центр "Когерент" дорожит своей репутацией!

Проблемы со здоровьем и внешностью, которые не дают вам покоя, необходимо решать. Запишитесь в медицинский центр "Когерент" на очную или онлайн-консультацию, и вы убедитесь – в мире еще осталось место настоящему чуду!