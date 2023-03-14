Meest China стала победителем премии Ukrainian Business Award 2022 года

Meest China уже более 8 лет занимается выкупом и доставкой товаров из Китая в Украину. С помощью Meest China можно покупать товары на внутренних китайских маркетплейсах, таких как Taobao, Tmall, 1688. Преимуществом покупки на этих маркетплейсах является низкая стоимость товаров и возможность покупки напрямую у поставщика с доставкой на собственный склад Meest China в Китае.

С начала полномасштабного вторжения Meest China первой возобновила доставку из Поднебесной. И даже запустила новые направления для клиентов, вынужденных переехать в другие страны. Заказать доставку товаров из Китая теперь можно также в Польшу, Германию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Meest China помогает покупать товары непосредственно у китайских производителей с проверкой и поддержкой в Китае. Компания имеет свой большой склад в Гуанчжоу. Перед отправкой можно заказать дополнительные услуги, такие как проверка товара, усиленная упаковка, фотоотчет и самое главное консолидация (возможность объединить товары от разных продавцов в одну посылку).

С помощью Meest China можно отправить посылку из Китая авиатранспортом, которая будет максимально быстро (10-12 дней), или более медленным, но экономным способом – морем (55-60 дней). Тариф на доставку любым транспортом можно рассчитать по ссылке на сайте. Доставка по стране получателя производится популярными курьерскими службами доставки и уже включена в тариф

Для коммерческих грузов Meest China осуществляет доставку товаров из Китая под ключ, с таможенной очисткой и всеми необходимыми документами для официальной продажи товаров в Украине. Также возможна доставка в Украину коммерческих грузов не только из Китая, но и из Японии, Таиланда, Кореи и других стран.

Несмотря на очень сложную ситуацию в стране, весь 2022 Meest China продолжала активно работать, доставлять товары из Китая, внедрять новые услуги и предоставлять качественный сервис всем клиентам.

Meest China запустила объединенную программу лояльности клиентам почтовых посылок и коммерческих грузов. Доставлять товары из Китая стало еще выгоднее как для личного пользования, так и для бизнеса.

Часть прибыли, которую получает Meest China, она регулярно разными способами перенаправляет на помощь ВСУ. С первых месяцев войны Мист Чайна наладила доставку из Китая необходимых товаров нашим бойцам: наколенники, плитоноски, одежду, спальные мешки, палатки, аптечки, турникеты для остановки крови и многое другое. Также Meest China при активном содействии совладельца и акционера Вячеслава Лысенко периодически закупает и передает необходимую технику украинской армии.

Meest China – пример сервисного, клиентоориентированного бизнеса, постоянно развивающегося и совершенствующегося, главной ценностью которого являются люди.

Генеральный директор Meest China Михаил Лымарь и весь коллектив Meest China выражают огромную благодарность за признание и награду достижений компании Meest China в 2022 году. А также благодарят всех клиентов, которые продолжают пользоваться услугами компании, поддерживают экономику и тем самым вносят свой вклад в приближение победы! Это наше общее отличие!