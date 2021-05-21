Международная брокерская компания UBK Markets: особенности, преимущества

UBK Markets – это международная брокерская компания, которая предоставляет своим клиентам выгодные условия, высокое качество и уникальный сервис. Данная организация завоевала хорошую репутацию среди своих клиентов. О ЮБК Маркетс отзывы становятся ярким подтверждением этого факта.

Свою деятельность компания начала еще в 2002 году. В то время основатели активно занимались изучением финансового рынка и потенциалом его развития. В 2011 году был основан бренд UBK Markets.

Деятельность компании UBK Markets регулируется государством. Компания имеет лицензию № 186/12 на предоставление финансовых услуг на международном уровне, а также является членом Компенсационного фонда инвесторов ICF. Это гарантирует клиентам сохранность и возвращение их средств, даже в случае самых непредвиденных обстоятельств.

Одним из интересных предложений брокерской компании является технология iPA (intelligent Processing Algorithms) – интеллектуальный алгоритм обработки. Эта система состоит из таких компонентов:

Техническая часть iPA.

Счет iPA-Управляющий. Он подходит уверенным игрокам, которые стремятся увеличить свой доход без дополнительных рисков (счет для транслирования торговых сигналов). Независимо от того, на какие сигналы подписались iPA-Инвесторы, управляющий получает 25% прибыли.

Счет iPA-Инвестор. Торговые операции автоматически дублируются. Счет подходит для тех, кто ищет надежные способы умножить свой капитал. Он позволяет получать 70% от прибыли при подписке на сигналы iPA-Управляющих.

Чтобы выбрать тот или иной счет, необходимо зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте UBK Markets. После этого следует из представленных счетов открыть необходимый, начать вести свою деятельность на инновационной платформе компании iPo Marketplace. Сейчас услуги данной организации пользуются большим спросом. О UBK Markets отзывы положительные, что во многом способствовало ее высокой популярности.

Преимущества компании UBK Markets:

регулярный контроль деятельности компании комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра CySEC;

возможность использовать уникальную технологию iPA и ряд других инноваций;

высокая скорость открытия и закрытия сделок;

большая ликвидность;

низкие комиссионные независимо от типа сделок;

высокий уровень безопасности и прозрачности;

надежность и защищенность в случае объявления компанией банкротства или неплатежеспособности

В случае возникновения вопросов вы всегда сможете обратиться к специалистам компании. Для этого стоит просто заказать обратный звонок на сайте UBK Markets и дождаться звонка менеджера. Таким образом, можно сделать вывод, что UBK Markets действительно является одним из лучших брокеров на валютном рынке "Форекс", что позволяет начать свою торговлю на финансовых биржах безопасно и с использованием самых современных технологий. Можете быть полностью уверены в том, что в скором времени сможете зарабатывать приличные деньги. Если у вас есть вопросы относительно сотрудничества, вы в любое время можете получить подробные консультации по этому поводу.