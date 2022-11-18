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18.11.2022, 13:40

METRO Украина стала партнером благотворительного аукциона-ужина Военный Мишлен в Чернигове

Цей матеріал також доступний українською
METRO Украина стала партнером благотворительного аукциона-ужина Военный Мишлен в Чернигове - Фото

Чернигов, 14 ноября, 2022 г. – Компания METRO Украина поддержала благотворительный аукцион "Военный Мишлен" в г. Чернигов, который был организован рестораном Riverside и командой Bocuse d'Or Ukraine совместно с волонтерским штабом Save Ukraine Team в поддержку подчиненных воинских частей. ОК "ПІВНІЧ".

Гости мероприятия имели возможность отведать 5 блюд украинской кухни в авторском исполнении шеф-поваров Вячеслава Попкова и Артема Блаута. Ингредиенты для приготовления блюд предоставила компания METRO Украина по своему ассортименту.

По результатам мероприятия удалось собрать более 250 тысяч гривен для приобретения 2 дронов Mavic 3 для военного подразделения, защищающего сейчас Украину на передовой.

Эта мера стала очередным замечательным примером эффективного взаимодействия и объединения бизнеса ради победы.

 

Информационная справка:

 "МЕТРО Кэш энд Керри Украина" вышла на украинский рынок в 2003 году. В настоящее время компания управляет 23 классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Рогу, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и 3 магазинами оптовой торговли "Бери Вези" в Тернополе, Луцке и Чернигове. За более чем 16 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 600 млн. евро. Объем продаж компании "МЕТРО Кэш энд Кери Украина" за 2018/2019 финансовый год (октябрь 2018 г. – сентябрь 2019 г.) составил 627 млн. евро. "МЕТРО Кэш энд Керри Украина" входит в состав METRO. Больше информации: www.metro.ua

METRO – ведущая международная торговая оптовая компания, специализирующаяся на обслуживании гостиниц, ресторанов и служб кейтеринга (HoReCa), а также частных предпринимателей – владельцев заведений розничной торговли. Обслуживая более 16 млн клиентов в мире, компания обеспечивает их качественными товарами как непосредственно в крупных торговых центрах, так и онлайн, с профессиональной доставкой. Кроме того, METRO помогает своим клиентам развивать бизнес и повышать конкурентоспособность, предлагая им современные digital-инструменты, призванные развивать и усовершенствовать сферу гостеприимства в каждой стране присутствия компании. Устойчивое развитие является одним из ключевых факторов успешного бизнеса METRO, о чем свидетельствует статус лидера отрасли по Европейскому индексу устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index 2019. Компания представлена ​​в 34 странах и предоставляет рабочие места более 100 тысячам работников. Объем продаж METRO в 2018/2019 финансовом году составил 27,1 млрд евро. В октябре 2019 года METRO AG заключила соглашение о продаже мажоритарного пакета акций своего бизнеса в Китае. В сентябре 2018 года компания начала процесс продаж розничной сети Real, насчитывающей более 34 тысяч работников. Больше информации: www.metroag.de

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