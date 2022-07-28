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28.07.2022, 12:05

Миллион для города: группа ViOil Пономарчука помогает Виннице преодолеть последствия войны

Цей матеріал також доступний українською
Миллион для города: группа ViOil Пономарчука помогает Виннице преодолеть последствия войны - Фото
Площадь Победы в Виннице после ракетного удара 14 июля 2022. Источник: Суспільне (фото Сергея Нужненко)

Группа компаний ViOil, основанная винничанином Виктором Пономарчуком, – активно поддерживает общину в сложный период военного положения

Забота о людях преклонного возраста, восстановление разрушенного жилья и финансовая помощь семьям пострадавших от российских ракетных обстрелов: один из лидеров украинского рынка масложировой продукции – группа компаний ViOil, основанная винничанином Виктором Пономарчуком, – активно поддерживает общину в сложный период военного положения.

ViOil не случайно сосредотачивает усилия на поддержке Винницкой общины. Ведь именно на территории общины расположена часть производственных мощностей группы, которая за 30 лет работы на украинском рынке выросла из агроподразделения холдинга "КМТ" в большую промышленную группу, одного из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Винницкой области.

Председатель совета директоров промышленной группы ViOil Виктор Пономарчук отмечает: как представитель бизнеса, чувствует особую ответственность за судьбу Винницы и городской общины в сложное военное время. Ведь в родном городе он провел детские и .юношеские годы, получил высшее образование в Винницком политехническом институте и основал собственное дело в экономически сложный период 1990-х годов. Здесь похоронены его родители.

Сегодня, когда Украина вновь переживает трудные времена, промышленная группа ViOil и ее руководство снова готовы подставить плечо сообществу. Ведь, как настоящий винничанин, Виктор Пономарчук не может оставаться в стороне от страшной трагедии, постигшей всю страну и его родную Винницу.

В частности, по инициативе и при финансовой поддержке группы компаний ViOil горожанам было предоставлено 3 тысячи продуктовых подарков. Еще миллион гривен от промышленников направлен на ликвидацию последствий ракетного удара в Виннице: эти средства равномерно распределены на помощь семьям пострадавших и восстановление разрушенного жилья.

https://interfax.com.ua/news/press-release/848657.html 

Напомним, 14 июля 2022 года Винница испытала ракетный удар, в результате которого 26 человек погибли, несколько сотен человек получили ранения, а 78 домов были повреждены.

Площадь Победы в Виннице до ракетного удара. Источник: платформа по пространственному развитию "Замостя"

Площадь Победы в Виннице после ракетного удара 14 июля 2022. Источник: Суспільне (фото Сергея Нужненко)

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Теги: Пономарчук Виктор, ViOil группа компаний, Алла Власюк
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