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21.07.2021, 11:56

Миллион гривень для владельцев бизнеса. Новый кредитный продукт от "КредитМаркет"

Цей матеріал також доступний українською
Миллион гривень для владельцев бизнеса. Новый кредитный продукт от "КредитМаркет" - Фото
Фото: depositphotos.com

С апреля 2021 года "КредитМаркет" предлагает специальный продукт для клиентов-владельцев бизнеса – кредит на текущие потребности на сумму до 1 млн. грн.

Целевое предназначение кредита не ограничено. Деньги можно использовать как бизнес-ресурс для развития либо направить их на личные покупки товаров и услуг.

Кого это может заинтересовать?

Кредит предназначен для владельцев бизнеса и может быть использован на любые потребительские нужды. Кредит можно взять на следующие цели: развитие собственного дела, покупку оборудования и спецтехники, пополнение оборотных средств, закупку продукции, ремонт, а также на приобретение товаров и услуг магазинов интернет-коммерции и тому подобное.

Это предложение может также заинтересовать представителей частного фермерского, личного приусадебного хозяйства. Ведь летом и осенью как никогда нужны средства на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, кормов и т. д.

Какие условия действуют для этого продукта?

Максимальный срок кредитования: 4 года.

Максимальная сумма: 1 млн. грн.

Реальная годовая процентная ставка: от 67,2% до 75,7% годовых.

Льготный период: 3 месяца. В льготный период оплачиваются: начальный процент – 3% от суммы кредита; ежемесячные проценты – 3% от суммы кредита, годовые проценты – 0,01% от суммы долга по договору и 20% от базового начисления по телу кредита.

Оформление: в любом отделении "КредитМаркет" (представлен во всех крупных городах Украины).

Консультации относительно продукта: по бесплатному номеру 7677.

ООО "ФК "ЦФР" (ТМ "КредитМаркет") – финансовая компания, специализирующаяся на кредитовании физических лиц. На украинском рынке "КредитМаркет" работает почти 13 лет. Компания входит в состав одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины – группу "ТАС".

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Теги: КредитМаркет
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