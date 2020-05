Мир ожидает тотальная цифровизация, а кризис - предостережение человечеству

Дмитрий Дубилет, Дениэль Сасскинд, Сергей Портнов и другие рассказали о том, с какими непредвиденными вызовами сталкивается бизнес в эпоху пандемии и почему сейчас — лучшее время, чтобы кардинально пересмотреть стратегию развития компании.

24 апреля состоялась масштабная онлайн-конференция PM GO 5.0 BRIEFING: In Touch with the Future. Лидеры предпринимательства, экономики и киберспорта поделились мыслями о том, как бизнесу выходить из сложившейся ситуации, почему от пандемии выиграет киберспорт, а текущая ситуация в целом — это предостережение человечеству о последствиях автоматизации.

Основатель онлайн-банка и бывший министр Украины Дмитрий Дубилет отметил, что нынешняя ситуация — отличная возможность отдать «технический долг». Обычно этот термин употребляется в IT и означает совершенствование уже созданных технических систем. Дмитрий Дубилет уверен, что сейчас нужно отдать долг в широком смысле — себе, своему здоровью, увлечениям и близким.

Экономист, преподаватель Колледжа Баллиол, Даниэль Сасскинд подчеркнул, что пандемия стала предостережением того, что человечеству угрожает в будущем. Текущий кризис может усилить неравенство, политическую власть, а также ударит по психологии человека. Такие же последствия будут у автоматизации и развития технологий — поэтому миру нужно готовиться уже сейчас.

Генеральный директор Parimatch Сергей Портнов признался, что кризис сильно ударил по букмекерскому бизнесу — во многом из-за отмены «большого» спорта. Но здесь, по словам менеджера, важна гибкость и прагматичность: компания уже давно вкладывает в направление киберспорта и ожидает, что оно станет одним из основных в ближайшем будущем. Совет для предпринимателей и менеджеров от Сергея Портнова — не поддаваться эмоциям и принимать решения рационально.

Эксперты в области киберспорта Александр ZeroGravity Кохановский, Иван Данишевский, Олег Крот и Юрий Лазебников и другие поделились своими мыслями о будущем индустрии. Они подчеркивают, что в условиях самоизоляции киберспорт становится той самой «отдушиной» для людей, которые отрезаны от большинства других способов развлечения — и показатели это только подтверждают. Кризис может дать толчок отрасли и в разы ускорить ее развитие.

PM GO 5.0 BRIEFING: In Touch with the Future стал первым открытым брифингом компании Parimatch. Мероприятие стало полноценным международным событием: доклады спикеров слушали более 4000 человек из 9 стран мира. Parimatch tech планирует продолжать проведение подобных онлайн-мероприятий. Больше — на странице в Facebook.

Видео выступлений — обновляются на YouTube