M.News World - мировые новости

Международное социально-политическое информационное интернет-издание на русском и английском языках. Освещает наиболее важные политические, экономические, социальные и другие общественно важные события, происходящие в мире, обновляя ленту новостей 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Мы рассказываем о самых важных событиях в мире.

Основной целью издания является продвижение демократических ценностей, освещение нарушения демократических прав и свобод человека, свободы слова, проблемных вопросов и общественных инициатив, направленных на борьбу с этими проблемами.

M.News World также рассказывает о нарушениях демократических прав и свобод. На сайте вы найдете: сюжеты с оппозиционерами, интервью с экспертами, мнения обычных людей, социальные проекты.

Редакция приветствует плюрализм мнений и взглядов представителей гражданского общества и авторов публикаций. Не перекручивает и не подтасовывает факты, которые ложатся в основу их аналитических и публицистических материалов.

У издания есть мобильное приложение, в котором удобно читать новости, а также YouTube канал, на котором регулярно выходят новые сюжеты.

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