Мобильное приложение заправок UPG: что нового и полезного

Крупные сети автозаправочных станций активно развиваются в диджитал направлении и инвестируют в развитие своих мобильных приложений. Особенно это актуально во время пандемии, когда компании, если не переходят полностью в онлайн формата, то добавляют больше функций, которые можно сделать с помощью смартфона.

Сеть автозаправочных комплексов UPG не является исключением. В приложении UPG есть много полезных функций, которые помогают экономить и узнавать нужную информацию в дороге.

Например, с помощью приложения можно покупать запас топлива наперед с дополнительными скидками, что выгодно при изменениях мировых цен на нефть или курса валют. Приложение можно скачать по этой ссылке.

Недавно сеть автозаправочных комплексов UPG обновила свое мобильное приложение.Теперь уже доступно на платформах Android и iOS.

Что нового?

Покупка еды онлайн

Теперь в приложении UPG можно не только приобретать бензин и дизельное топливо со скидкой 50 коп / л и газ со скидкой 30 коп / л, но и блюда VIVO cafe. На данный момент к покупке онлайн доступны горячие напитки и бургеры. На все горячие напитки и бургер-сеты действует скидка 10% при покупке онлайн.

Как приобрести блюда VIVO cafe через приложение?

Зайдите в раздел "Кафе" Выберите удобный АЗК для получения заказа Добавьте в корзину горячий напиток, бургер или бургер-сет Оплатите покупку удобным способом (Masterpass, Apple Pay, Google Pay) Отсканируйте QR-код на кассе АЗК и спишите приобретенные товары со "Скриньки UPGgood"

2. Обновленный интерфейс

В обновленном приложении интерфейс стал более понятным и удобным в использовании, а разблокировать приложение можно при помощи Face ID или Touch ID.

Кроме этого, пользователь может поменять стандартную светлую тему интерфейса на тёмную, а во вкладке "Сеть АЗК" при помощи оптимизированных фильтров найти ближайший АЗК.

3. Систематизированная история транзакций

Раньше мы получали негативные комментарии, связанные с тем, что клиент видел количество бонусов на счету, но не понимал, чему равна эта сумма в денежном эквиваленте.

Теперь в истории транзакций клиент видит не только бонусные баллы, но и сумму в гривнах, которую он может списать.

Ниже в приложении систематизированы все покупки пользователя, включая топливо, товары в маркете UPGgood и VIVO cafe. История транзакций хранит информацию о номере АЗС, покупках, оплаченной сумме и количестве начисленных бонусов.

При помощи приложения UPG пользователь имеет возможность узнать о последних акциях компании, купить топливо и еду заранее, проложить маршрут до ближайшей заправки и просмотреть историю транзакций.

Компания сообщает, что впереди ещё много функций, которые она планирует внедрить в мобильном приложении.

Загружай и обновляй приложение UPG в App Store и Google Play Market.