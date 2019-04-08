Модные сумки весны 2019: главные тренды сезоны

Сумок действительно много не бывает, и в новом сезоне мировые дизайнеры продолжают настаивать на этом. Модные сумки сезона радуют своим разнообразием форм, расцветок и размеров, что позволяет с лёгкостью подбирать изделие в соответствии образам и вкусам. Как не растеряться и не ошибиться с выбором? О 5 главных трендах в статье ниже.

Космическая стилистика

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Металлик, перламутр, серебро – все эти цвета будут особенно актуальны, а сумка в таком исполнении станет отличным дополнением и повседневным образам, и нарядам для вечеринок или торжественных мероприятий.

2. Оверсайз

Тренд не новый, но от этого не менее востребованный. Мало того, что сумки больших размеров выглядят стильно, так они ещё и удобны. Не нужно выбирать, какие вещи оставить дома, а какие взять с собой, можно наполнить аксессуар всем необходимым. Единственный нюанс – такие модели не подходят миниатюрным дамам, так как подчёркивают невысокий рост и дополнительно уменьшают визуально в размерах.

3. Сетка, плетение и макраме

Мода, как известно, циклична, вот и плетение в технике макраме снова на пике популярности. Сначала оно обосновалось в коллекциях одежды и обуви, а в новом сезоне нашло своё воплощение и в стильных аксессуарах. В тренде сумки, сплетенные из грубых, натуральных нитей, особенно тоуты и шопперы.

4. Эффект кракелюра

Различные способы состаривания вещей используются в дизайне все чаще, а кракелюр – один из них. «Потрескавшиеся» принты – модный тренд, присущий коллекциям многих дизайнеров. При этом нарочитое ощущение старины в подобной графике отсутствует.

5. Прозрачность

Ничего нового, однако, дизайнеры снова предлагают внедрять в образы стильные прозрачные модели различных форм и размеров. Это может быть клатч, шкатулка или имитация коробки для шляпы, фантазия не знает ни границ, ни пределов. Сочетание прозрачного и других материалов так же приветствуется, как и комбинирование таких изделий с аналогичными.