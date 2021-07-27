Можно ли обнаружить иммунитет к COVID-19 с помощью экспресс-теста на антитела

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Светлана Рябец, специалист в области клеточной биологии и генной инженерии и заведующая производством компании МедБиоАльянс, украинского производителя медицинских средств быстрой диагностики in vitro, объяснила, можно ли использовать экспресс-тесты на антитела для установления наличия иммунитета к SARS-CoV-2.

В Украине продолжается кампания вакцинации, по меньшей мере одну дозу вакцины получило уже около двух миллионов человек. Поэтому актуализируется вопрос о том, каким образом оценить уровень иммунной защиты от коронавируса после вакцинации и можно ли это сделать с помощью экспресс-теста.

Быстрые тесты на антитела к COVID-19 используются для того, чтобы определить, имел ли человек контакт с вирусом SARS-CoV-2 и выработал ли он иммунный ответ.

Как известно, антитела вырабатываются в ответ на попадание в организм определенного антигена – они идентифицируют патогенные организмы и борются с ними. Разные классы антител вырабатываются на разных стадиях болезни. Не все антитела могут обеспечить человеку иммунитет к тому или иному заболеванию.

Обычно экспресс-тесты дают возможность обнаружить в крови, сыворотке или плазме крови человека антитела класса М, которые свидетельствуют о протекании острой фазы инфекции, через 10-14 дней после заражения вирусом, и антитела класса G – через 17-28 дней после заражения.

Однако разновидности антител IgG могут взаимодействовать с разными компонентами вируса. Так, существуют IgG к нуклеокапсидному белку и IgG к рецептор-связывающему домену S-белка коронавируса. При этом только последние, известные как "нейтрализующие антитела", действительно блокируют вирус SARS-CoV-2, не давая ему присоединиться к клеткам и заразить их.

Именно поэтому вакцины против коронавируса направлены на то, чтобы стимулировать выработку антител IgG к рецептор-связывающему домену S-белка.

Но на украинском рынке пока еще нет экспресс-тестов, которые могли бы определять наличие в крови именно нейтрализующих антител.

Экспресс-тесты, присутствующие на украинском рынке, в том числе производства компании МедБиоАльянс, пока что могут обнаружить в биологическом материале антитела класса G в целом, но не могут установить наличие вышеупомянутых разновидностей IgG по отдельности.

Поэтому в условиях отсутствия альтернативы для оценки иммунного ответа после вакцинации пока можно использовать экспресс-тесты на общие антитела класса G. Компания МедБиоАльянс уже занимается разработкой экспресс-теста по выявлению нейтрализующих антител к рецептор-связывающему домену, которые будут более специфичными для определения наличия иммунитета к коронавирусу после вакцинации.

Тесты производства МедБиоАльянс можно приобрести по ссылке https://verus-test.com/ru.