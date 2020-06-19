Mr.Lens - лучший магазин контактных линз и аксессуаров в Украине!

Плохое зрение — огромная проблема современного общества. Массовая компьютеризация процессов на работе, активное использование телефонов, просмотр телевизора, игры на планшете и других гаджетах негативно сказываются на зрении. Кроме того, никто не отменял наследственность, разного рода заболевания, которые могут иметь побочные эффекты, травмирование и возраст. Все это в комплексе является причиной резкого ухудшения здоровья глаз.

В борьбе за зрение офтальмологи давно нашли решение проблемы — очки, но на практике этот способ не всегда эффективен. Многие отказываются носить очки в гонке за стилем, внешней привлекательностью, чем еще больше усугубляют проблему. Страх насмешек, а также собственные барьеры мешают человеку принять рациональное решение и увидеть масштабы проблемы в скором будущем.

Появление на офтальмологическом рынке линз стало настоящим прорывом. Эта альтернатива является лучшим решением при астигматизме, близорукости и дальнозоркости. А купить высококачественные линзы с гарантией производителя возможно, обратившись в интернет магазин линз MR.Lens!

Изобилие офтальмологической продукции в Mr.Lens

В интернет-магазине линз и аксессуаров Mr.Lens вы сможете найти контактные линзы от ведущих производителей, средства по уходу за ними, аксессуары, а также очки и оправы. Ассортимент продукции достаточно велик, что позволяет каждому клиенту подобрать оптимальное решение для конкретного случая. Сделать это совершенно не сложно, ведь встроенный фильтр легко и быстро выводит на экран актуальные предложения по заданным параметрам.

Представленные в каталоге линзы:

отлично пропускают кислород;

комфортны, просты в применении, безопасны;

легко снимаются и надеваются;

не вызывают раздражение, покраснение, сухость слизистой, усталость;

позволяют решить множество офтальмологических проблем;

изготовлены из гипоаллергенного материала;

гарантируют хороший угол обзора.

Контактные линзы используются как для лечения, коррекции, так и для профилактики заболеваний глаз, а также придания образу определенного шарма. Выделяют линзы:

однодневные;

ночные;

недельные;

квартальные;

карнавальные для изменения имиджа;

торические для коррекции астигматизма;

специальные мультифокальные для пожилых людей.

К тому же именитые флагманы офтальмологической отрасли предлагают только сертифицированную продукцию для зрения из гидрогеля и силикона, средства для ухода высокой эффективности, дезинфекции поверхности линз, а также удаления отложений белкового и другого типа. Ассортимент регулярно обновляется и пополняется новыми позициями.

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косоглазие;

глаукома;

воспалительный процесс глазного аппарата;

аллергическая реакция на компоненты линзы;

подвывих хрусталика.

Профессиональная консультация, предоставление информации о характеристиках товара, а также анализ преимуществ каждой модели позволит определиться с моделью. Обязательно следует учитывать материал изготовления линз, уровень их жесткости, сферу назначения, допустимый период эксплуатации, а также граничную оптическую силу. Цены на сайте приемлемы и позволяют клиентам с разным запланированным бюджетом покупки найти оптимальное решение.

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