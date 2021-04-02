На аукционы по продаже необработанной древесины уже привлекли почти 800 участников

В первом квартале 2021 состоялось более 2600 успешных аукционов, по результатам которых лесные хозяйства получат более 480 млн грн. Ежемесячно процент успешных аукционов по продаже необработанной древесины в системе Прозорро.Продажи растет. Если еще осенью прошлого года он едва достигал 30%, то уже в 2021-м доходил до 50%, а в марте даже до 77%.

Самые конкурентные аукционы по продаже лесоматериалов собирали по 10-12 участников. И это все заслуга электронных площадок, которые привлекают участников и готовят их к торгам.

"В целом в системе на рынке продажи необработанной древесины в настоящее время работает 28 площадок, которые имеют равный доступ к системе. В 2021-м они привлекли к аукционам почти 800 участников, которые приобрели более 1 200 000 кубометров древесины. Отрадно, что среди лидеров рынка маркетплейсы – члены Ассоциации "Биржевые и электронные площадки". Безоговорочным флагманом традиционно остается площадка Украинской универсальной биржи, причем как по уровню доходов, так и по количеству участников", – отмечает директор Ассоциации "Биржевые и электронные площадки" Олег Падалка.

Всего за время экспериментального проекта в Прозорро.Продажи состоялось более 5000 успешных аукционов по продаже необработанной древесины, в результате которых лесные хозяйства получили почти 890 млн грн дохода.