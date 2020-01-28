На электронных торгах УУБ будут продавать муку и отруби

ПАО «Аграрный фонд» продает на электронных торгах Украинской универсальной биржи муку, отруби и зерновые отходы пшеницы. Мука первого, второго и высшего сорта, соответствует ДСТУ 46.004-99. Количество муки в предлагаемых лотах от 5 тонн и до 497 тонн.

Торги пройдут 6 февраля. Заявление на участие можно подать до 18 часов 5 февраля.

Электронные торги на Украинской универсальной бирже пройдут с использованием Электронной торговой системы «Trade». Для участия в торгах желающие должны обратиться к менеджерам биржи по номерам +38 (044) 221-32-33 или +38 (0532) 56-00-37, пройти бесплатную аккредитацию и обучение в системе электронных торгов.