UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
28.12.2021, 15:38

На какие вакансии можно рассчитывать на Борщаговке?

Цей матеріал також доступний українською
На какие вакансии можно рассчитывать на Борщаговке? - Фото

Села обычно не пользуются популярностью среди населения. Небольшое количество инфраструктуры, отток населения не способствуют развитию бизнеса. Приятным исключением стала Софиевская Борщаговка вакансии которой представляют занятость в различных сферах, достаточно только просмотреть предложения на сервисе OLX Работа. Предлагаем ознакомиться с наиболее популярными из них. 

Повар пиццайола — итальянский мастер рядом

В отличие от стандартных поваров, пиццайола работает исключительно с приготовлением пиццы. Специалист разбирается в тонкостях:

  • приготовления теста и начинок, как классических, так и новаторских;

  • подготовки соусов в зависимости от рецепта;

  • сочетания ингредиентов в начинке;

  • работы с разнообразным оборудованием, которое может пригодиться в процессе приготовления пиццы. 

И самое главное, пиццайола ознакомлен и выполняет актуальные требования по работе в сфере общественного питания.

Продавец-консультант — поможет найти оптимальный вариант

Вне зависимости от сферы деятельности, сотрудники магазинов и торговых центров ознакомлены с актуальным ассортиментом и знают, какой товар подойдет в конкретном случае. Правило актуально для консультантов в сфере детских игрушек, строительных магазинов, одежды, продуктов и многого другого.

Дополнительно, продавец выполняет задачи, связанные с расстановкой товара в торговом зале. При необходимости некоторые позиции могут расставляться поблизости входа или на расстоянии вытянутой руки для привлечения дополнительного внимания. 

Водитель — оперативно доставит в любую точку

При необходимости возможно сотрудничать как с местной службой такси, так и с одним из существующих агрегаторов. Приветствуется знание села, области и умение работы с навигатором. В таком случае водитель сможет подобрать наиболее короткий и комфортный маршрут. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: вакансии
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 