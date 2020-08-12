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12.08.2020, 10:19

На Киевщине стартовала предвыборная гонка

На Киевщине стартовала предвыборная гонка - Фото

Свое намерение принять участие в местных выборах 2020 уже продемонстрировали 5 партий

Так, на обочинах Киевской области появились билборды политических партий «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ», «Слуга Народу», «За майбутнє», «Перемога Пальчевського» та «УКРАЇНА СЛАВЕТНА». Следует отметить, что, в отличие от ЕС и СН, последние три политсилы на украинской политической арене появились недавно.

Так, о создании партии «Перемога Пальчевського» стало известно 1 июля 2020, а первый съезд «За майбутнє» состоялся 20 мая.

Что касается партии «УКРАЇНА СЛАВЕТНА», то, по информации СМИ, в 2019 политическая сила участвовала на выборах в Богуславе, где набрала 6,8%.
Известно также, что на Киевщине первым номером партии «За майбутнє»  выступает Ярослав Москаленко.  Списки других партий пока не обнародованы.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия назначила на 25 октября выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины, кроме ряда территорий Донбасса.

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Теги: #Выборы2020, #местные виборы, #виборы Киевская область, #Киевщина
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