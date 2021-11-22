На площадке УУБ подготовили больше всего участников земельных торгов

За две недели на электронных аукционах состоялось около 60 земельных торгов по аренде и продаже участков. По их результатам организаторы (а это преимущественно органы местного самоуправления) получат более 11 млн. грн.

Лидером по количеству привлеченных участников к земельным аукционам стала площадка Украинской универсальной биржи. Здесь уже полноценно подготовили 30 потенциальных покупателей и арендаторов. И это почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента.

"Гордимся, что треть победителей земельных торгов – это арендаторы, работавшие через площадку УУБ. А это свидетельствует о профессиональности менеджеров, сопровождающих на всех этапах подготовки к торгам, и удобстве наших сервисов. Среди последних – онлайн обучение для участников земельных торгов и разъяснительные видео в YouTube, мобильные Земельные боты в Вайбер и Телеграмме, которые найдут лот по необходимым параметрам, качественная техническая поддержка в работе и т.д.", – заключает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Площадка УУБ с первых дней запуска земельных торгов на электронных аукционах активно работает на рынке. Именно через нее выставили первый лот по продаже пая (участок сельскохозяйственного назначения). Среди крупнейших организаторов здесь сопровождают Ананьевский городской совет Одесской области, Путивльский городской совет Сумской области и других.

"Приглашаем к земельным аукционам на площадке УУБ не только аграриев, но и застройщиков и других предпринимателей. Ведь, например, среди первых победителей у нас был арендатор участка для строительства объектов торговли в центре Переяслава Киевской области. Поэтому приглашаем расширять угодья с лидерами рынка – на площадке Украинской универсальной биржи", – говорит Сергей Гладкий.