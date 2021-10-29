На УУБ прошли первые торги необработанной древесиной по новым правилам

ООО "Украинская универсальная биржа" стала второй товарной биржей, прошедшей лицензирование в Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка в соответствии с новым законом "О товарных биржах" и получившей право организовывать торги необработанной древесиной по новым правилам.

Первые успешные торги на Украинской универсальной бирже прошли 27 и 28 октября 2021 года. На них выставили 203 позиции и все 100% успешно реализовали. При общей стартовой цене в 3,981 млн грн, бюджеты лесоводов в результате торгов получили более 5,343 млн грн.

На первые торги была выставлена ​​на продажу необработанная древесина 5-ти лесных хозяйств Полтавской области. Участие в торгах приняли 28 покупателей, и в дальнейшем количество участников будет только увеличиваться.

"Самые конкурентные лоты собирали по 8-10 участников, которые в ходе торгов поднимали стартовую стоимость за кубометр почти на 100%, в отдельных случаях сделано 98 шагов. Наибольшей популярностью пользовалась древесина породы ольха, береза ​​и, как обычно, дуб.

Нам не составило особого труда организовать и провести эти торги, и менеджеры уже ведут работу по подготовке лотов к следующим. Приглашаем всех участников к торгам необработанной древесиной на Украинской универсальной бирже", – заключает директор ООО "УУБ" Сергей Гладкий.