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08.11.2021, 09:37

На УУБ прошли уже вторые торги необработанной древесиной по новым правилам

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На УУБ прошли уже вторые торги необработанной древесиной по новым правилам - Фото

4 ноября 2021 года ООО "Украинская универсальная биржа" провела очередные торги необработанной древесиной по новым правилам. Лесоводы выставили на электронные торги на бирже 36 лотов из 5 лесных хозяйств. В результате все 100% торгов стали успешными и принесли дополнительный доход в бюджеты лесоводов.

При суммарной стартовой цене лотов в 3,6 млн грн, покупатели уплатят 4,5 млн грн. Торги были достаточно конкурентными: на лот претендовало от 2 до 5 деревообработчиков. Так что и стоимость росла в разы. К примеру, за дуб класса D от ДП "Пирятинское ЛХ" конкурировало 5 участников, и стоимость метра кубического выросла в 2 раза: от 5 586 грн до 11 116 грн.

Как мы и предполагали, количество участников на рынке древесины с каждыми торгами только увеличивается. Если в прошлый раз было 5 организаторов и 28 покупателей, то в этот раз уже торговались 32 деревообработчика. И работа по аккредитации участников на бирже продолжается. Поэтому приглашаем тех, кто еще не успел присоединиться к нам уже на следующие торги", – говорит директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Напомним, что 1 июля 2021 года вступил в действие новый закон "О товарных биржах", предусматривающий обязательное лицензирование. ООО "Украинская универсальная биржа" стала второй товарной биржей, которая прошла долгий путь реорганизации и получила у Национальной комиссии ценных бумаг и фондового рынка лицензию и вместе с ней право организовывать торги необработанной древесиной по новым правилам.

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Теги: Украинская универсальная биржа
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