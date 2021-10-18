Нафтогаз привлекает инвесторов к развитию украинского газового рынка

НАК "Нафтогаз Украины" инициировал первый "Украинский газовый инвестиционный конгресс", чтобы раскрыть привлекательность газовых проектов и сократить расстояние для инвесторов от возможностей к их практической реализации

Масштабное событие будут открывать первые лица государства, а участие подтвердили 45 украинских и зарубежных спикеров высокого уровня и около 500 политических и бизнес-лидеров отрасли со всего мира

В Украине существенно улучшились условия для инвестирования; это способствует достижению энергетической независимости до 2030 года и утверждению ее центральной роли в поставках газа в Европу

Участники мероприятия узнают, как Европа и мир реагируют на энергетический кризис и будут вместе искать ответы для Украины

20-21 октября 2021 г. в Киеве состоится "Украинский газовый инвестиционный конгресс" (Ukraine Gas Investment Congress), инициированный НАК "Нафтогаз Украины" при поддержке Министерства энергетики Украины и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Участники конгресса обсудят энергетическую ситуацию в стране и трансформацию отрасли, практические возможности для увеличения добычи газа и необходимые для изменений технологии, роль газа в энергетическом переходе и другие важные вопросы газового рынка.

Кроме того, проведение конгресса особенно актуально, поскольку в начале кризисного периода в энергетике сообщество требует более глубокого осознания ее влияния на Украину и Европу в целом, анализа и поиска решений в международном кругу экспертов.

Событие объединит министров, инвесторов, представителей транснационального и украинского бизнеса, ведущих международных институтов и широкий круг экспертов в области энергетики. Среди спикеров – Вирджил Дэниел Попеску, Министр энергетики Румынии, Сергей Макогон, генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины", Джеймс Уотсон, генеральный секретарь Европейской ассоциации газовых компаний (Eurogas), Шарль Кормье, региональный директор Всемирного банка по вопросам инфраструктуры в Европе и Центральной Азии, Ровнаг Абдуллаев, президент SOCAR, и другие.

"Украина исторически воспринималась как не слишком открытая страна для инвестиций на газовом рынке. Сегодня мы демонстрируем благоприятный инвестиционный климат как в добыче газа, так и в других секторах производственной цепочки. Мы в Нафтогазе делаем этот процесс максимально эффективным и простым для потенциальных партнеров и инвесторов. И убеждены, что добыча газа национальной компанией существенно возрастет уже в ближайшие 2-3 года, что позволит отказаться от его импорта", – отметил Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Украина обладает вторыми по величине запасами газа в Европе вместе с мощными транзитными и газохранилищными мощностями, что предоставляет ей ключевое место для обеспечения энергетической безопасности в регионе. Ведь природный газ как один из самых экологичных ископаемых топлив будет играть важную роль для энергетического перехода Европы и мира еще по меньшей мере 15-20 лет.

Правительство Украины вместе с Нафтогазом сформировали портфель инвестиционных проектов по газодобыче, являющийся самым перспективным в Европе и охватывающий как новые активы, так и истощенные месторождения с высоким остаточным потенциалом. В частности, в 2021 году Нафтогаз получил доступ к 40 тыс. км2 наземных и морских площадей для разведки и оценки.

Увеличение добычи газа в рамках уже подготовленных проектов потребует в ближайшие 10 лет $20-25 млрд инвестиций, а также внедрения новых технологий, оборудования и экспертизы.

"Украина имеет огромный потенциал в газовом секторе, и нынешний конгресс – это прекрасная возможность углубить сотрудничество и открыть новые возможности с нашими международными партнерами, а также донести наши планы и перспективы заинтересованным сторонам и общественности", – подытожил Герман Галущенко, Министр энергетики Украины.

"Украинский газовый инвестиционный конгресс"

Дата: 20-21 октября 2021

Место проведения: г. Киев, КВЦ "Парковый", ул. Парковая дорога, 16-а

Конгресс будет работать по 4 основным направлениям:

1. Энергетический ландшафт Украины

• Законодательство в сфере инвестирования и перспективы

• Международное партнерство

• Геополитика, энергетическая независимость и безопасность

• Лицензирование, регуляторная база и схемы финансирования

• Корпоративное управление

2. Трансформация отрасли

• Дерегуляция рынка

• Прозрачная бизнес-модель для инвесторов

• Новые механизмы контрактирования и фискальный режим

• Тренды ESG-инвестирования и отчетность

• Трансформация геологоразведочных работ и добычи

• Традиционная и нетрадиционная разработка газовых месторождений

• Модернизация инфраструктуры

• Транспортировка и хранение

• Трейдинг и ценообразование

3. Технологии

• Ускорение инноваций

• Содействие инвестициям в R&D

• Диджитализация и промышленность 4.0

• Получение доступа к международным ноу-хау

• Повышение операционной эффективности

• Развитие газовых технологий

4. Энергетический переход

Декарбонизация углеводородов

• Развитие интегрированной энергетической компании

• Технологии улавливания, использования и хранения углерода (CCUS)

• Производство водорода, транспортировки и инфраструктура

• Инвестирование в замкнутый цикл производства и цепочка создания стоимости в энергетике

• Энергоэффективное сырье

Подробная программа мероприятия – по ссылке.

О Нафтогазе:

"Нафтогаз Украины" – национальная нефтегазовая компания Украины, один из крупнейших игроков на рынке газа в Центральной и Восточной Европе. В 2020 году Нафтогаз добыл 14,2 млрд куб. м газа – более 70% всей добычи природного газа в Украине.

О dmg :: events:

DMG – один из ведущих организаторов мероприятий в мире, который работает в нескольких ключевых отраслях. В его энергетический портфель входят несколько крупнейших мероприятий в энергетической отрасли, такие как Gastech, ADIPEC и Global Energy Show.