Нафтогаз Трейдинг начинает куплю-продажу газа через УЭБ

9 мая 2019 г., Киев - ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» (Нафтогаз Трейдинг), входящая в группу Нафтогаз и реализует газ промышленным потребителям, начинает куплю-продажу газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ). Ссылка

Выход газового дивизиона группы Нафтогаз на биржевые торги повысит прозрачность формирования рыночной цены газа и увеличит объемы биржевой торговли газом в Украине. Для участия в торгах заинтересованным сторонам необходимо пройти процедуру KYC, а также получить аккредитацию на бирже. «Мы давно и внимательно следим за торгами газом на энергетической бирже. Решению перевести часть трейдинговых операций с газом на бирже предшествовал комплексный анализ. Мы изучали положительный опыт Укргаздобычи и Укртранснафты, которая уже много лет успешно осуществляет торговлю нефтепродуктами на УЭБ. Биржевая торговля в условиях свободной конкуренции позволит снять все вопросы относительно рыночности наших цен и придаст публичности нашей торговой деятельности. Нафтогаз открыт к сотрудничеству, мы приглашаем всех желающих стать нашими контрагентами на конкурентных биржевых торгах», - отметил руководитель газового дивизиона группы Нафтогаз Андрей Фаворов.

Нафтогаз Трейдинг уже получил аккредитацию на УЭБ. Ожидается, что первые торги по продаже газа на УЭБ компания проведет уже до конца июня. Сейчас планируется продажа газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца, а также того же месяца, в котором происходят торги. Ожидается, что выход Нафтогаз Трейдинга позволит бирже существенно повысить ликвидность торгов. Торги природным газом на УЭБ проводятся уже более двух лет, в них принимают участие около 200 трейдеров и частных добытчиков газа. В то же время, объем торгов на бирже до сих пор оставался относительно небольшим, поскольку большинство сделок на украинском газовом рынке заключается через прямые договора. В 2017 году на бирже реализовано 137,1 млн куб. м газа, в 2018 году - 154,2 млн куб. м. Спрос на газ в промышленном сегменте в 2018 году составил почти 17 млрд куб. м.

«Выход большой газовой компании со значительной долей рынка на биржу является важным событием. Такой шаг может стать основой для создания в Украине действительно конкурентного рынка газа. Думаю, уже сейчас это окажет положительное влияние на репрезентативность биржевых котировок. До этого они формировались на УЭБ частными газодобывающими компаниями, отечественными и международными трейдерами. Ни для кого не секрет, что цены группы Нафтогаз являются весомым ориентиром для рынка. Теперь мы получили прекрасную возможность добавить украинскому газовому рынку еще большей прозрачности, конкурентности и прогнозируемости», - подытожил председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский. https://www.ueex.com.ua/rus/presscenter/news/naftogaz-nachinaet-torgi-gazom-na-ukrainskoj-energeticheskoj-bir/