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05.07.2019, 16:09

Нафтогаз впервые реализовал газ на УЭБ

Нафтогаз впервые реализовал газ на УЭБ - Фото
Нафтогаз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На торгах наблюдался чрезвычайно высокий уровень конкуренции, который объяснялся привлекательной стартовой ценой

Дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" 5 июля на электронных биржевых торгах Украинской энергетической биржи реализовали 700 тыс. м. куб. природного газа ресурса июля и 700 тыс. м. куб. природного газа ресурса августа. Средневзвешенная цена составила 5 122,16 грн. за тыс. куб. м. и 5 041,13 грн. за тыс. куб. м. на ресурсы июля и августа соответственно.

На торгах наблюдался чрезвычайно высокий уровень конкуренции, который объяснялся привлекательной стартовой ценой - 4 939,16 грн. с НДС за тыс. куб. м. за ресурс июля и в 5 033,13 грн. с НДС за тыс. куб. м. за ресурс августа. Так, по результатам торгов цены достигли рыночного уровня цен, в частности, средневзвешенная цена на ресурс июля увеличилась на 3,7% от стартовой, а на ресурс августа увеличение средневзвешенной цены от стартовой составило всего 8 грн. за тыс. куб. м.

Многие покупатели, желавшие принять участие в торгах, не были допущены, поскольку предварительно не успели пройти процедуру compliance. Напоминаем всем участникам рынка природного газа, которые в дальнейшем хотят принимать участие в торгах ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", что процедура compliance является обязательным условием доступа к торгам компании.

Председатель Биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский прокомментировал результаты биржевых торгов: "Сегодня у нас есть все основания полагать, что наши ожидания относительно положительного эффекта для газового рынка от выхода такого крупного игрока как Нафтогаз Трейдинг на бирже подтверждаются. Надеюсь, что мы и в дальнейшем продолжим воплощать наши совместные планы по построению в Украине настоящего конкурентного рынка природного газа по европейскому образцу и установлению рыночных отношений на нем".

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Теги: Украинская энергетическая биржа, НАК Нафтогаз Украины
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