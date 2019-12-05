Наука - Бизнес - образование: стратегическое партнерство

Вже сьомий рік поспіль Бізнес-форум у КНЕУ стає майданчиком для відкритого обговорення нових трендів в бізнес-середовищі та освіті, а також визначенні дієвих форм партнерства університету і бізнесу. Цьогорічний захід зібрав понад 250 учасників, котрі представляли 57 компаній, 20 вишів, органи державної влади, громадські і професійні організації.

Формат проведення VІІ Міжнародного Бізнес-форуму передбачав паралельну роботу фасилітаційної сесії, спіч-кафе та двох дискусійних панелей. Стрижневою темою всіх дискусій були питання поєднання глобальних трендів у бізнес-середовищі та відповідних змін в освітніх закладах. Ректор КНЕУ Д.Лук’яненко наголосив на актуальності нової моделі практико-орієнтованого навчання – дуальній освіті.

Під час фасилітаційної панелі у форматі «світове кафе» учасники спроектували процес розробки та реалізації освітньої програми за участі різних зацікавлених сторін – викладачів, гарантів програм, експертів з бізнесу та студентів. За результатами брейнстормінгу визначили не лише найбільш дієві форми взаємодії представників роботодавців на різних етапах освітнього процесу, а й сформували базу потенційних експертів для розробки й удосконалення сучасних освітніх програм, що відповідатимуть потребам ринку. Серед найбільш нагальних завдань на етапі ініціації нових освітніх програм було запропоновано спільно розробляти: портрет випускника та модель компетенцій з критеріями їх оцінювання; програми підвищення кваліфікації, стажування, рейтингування та підтримки вмотивованих викладачів; персоналізовані програми підтримки студентів, розробка дорожньої карти їх професійного розвитку, починаючи з профорієнтації і до працевлаштування.

На панельній дискусії «Партнерство бізнесу та університету в розвитку e-commerce та логістики» набула подальшого розвитку одна з тем цьогорічного форуму – дуальна освіта. Учасники дискусії, що представляли багаторічних партнерів нашого університету - «Nestle», «L`Oreal», «Fozzy Group», представники галузевих організацій та провідних вітчизняних університетів продовжили пошук удосконалення форм підготовки спеціалістів для e-commerce та логістики. Усі роботодавці зійшлися у думці, що формат співпраці між університетом та бізнесом має усі перспективи на розвиток: університети за участю роботодавців мають здійснювати ґрунтовну теоретичну підготовку майбутніх спеціалістів, а вже на робочому місці у відповідності зі зручним для усіх сторін графіком і без шкоди бізнес-процесам роботодавця, потрібно розвивати практичні компетенції студентів.

Учасники панельної дискусії «Фінансова бізнес-освіта: сучасні тренди та інновації» визначили, що сучасні фінансові та інвестиційні менеджери окрім фахових компетенцій повинні мати аналітичні здібності, добре знати іноземні мови та основи програмування, вміти ефективно використовувати інструменти проектного менеджменту. Не менш важливими для них є вміння комунікувати та працювати у команді, володіти тайм-менеджментом, бути вмотивованими, розвивати емоційний інтелект, а також вміти працювати з великими базами даних. Окрім цього, сучасні фінансисти повинні вміти враховувати нефінансові ризики (екологічні, соціальні та управлінські) в процесі прийняття інвестиційних рішень, бути здатними будувати стратегії розвитку бізнесу з урахуванням актуальних вимог міжнародного фінансового ринку.

Цього року на Міжнародному бізнес-форумі апробували новий формат - спіч-кафе на тему "Жіноче підприємництво: як ефективно поєднати навчання з бізнесом та родиною". За результатами була анонсована діяльність спіч-кафе на регулярній основі для дівчат, які прагнуть створити власний бізнес. Цього разу дев’ять успішних жінок поділилися своїм досвідом про гармонічне поєднання навчання, бізнесу і родини. Всі учасниці назвали 2 основних фактори успіху жінок у бізнесі та в професійній діяльності - віра в себе та підтримка близьких і рідних. Наголос спікерки робили на необхідності постійно навчатися, щоб випереджати чоловіків. В той же час, крім навчання, виняткове значення мають і природжені якості. Успішні леді радили починати власну справу якомога раніше, в той же час можна і в зрілому віці, бо на успіх вік не впливає. На останок спіч-кафе спікерки зазначили, що найбільше жінок надихають прекрасні почуття.

Цього року основним результатом VІІ Міжнародного бізнес-форуму стало формування кола потенційних учасників Професійних дорадчих комітетів для ініціювання, розробки і реалізації оновлених освітніх програм, які запрацюють в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана вже з березня 2020 року.