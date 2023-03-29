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29.03.2023, 13:00

Недвижимость в Карпатах под инвестиции: что выбрать – номер в апарт-отеле или коттедж?

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Недвижимость в Карпатах под инвестиции: что выбрать – номер в апарт-отеле или коттедж? - Фото

Пандемия Covid-19, ограничившая передвижение по миру, сформировала тенденцию к развитию туристической отрасли в Украине. Война только укрепила идею о необходимости создания инфраструктуры для морального отдыха и реабилитации и натолкнула на мысль о будущем спросе на путешествия в Украину среди иностранцев. В итоге это привело к появлению новых проектов в Карпатах от застройщиков в виде коттеджных городков и апарт-отелей.

Что нужно знать инвесторам об апарт-отелях?

Апарт-отели имеют несколько номеров-квартир в одном здании. Стоимость номеров апарт-отелей в Карпатах варьируется в пределах $1800-2800 за м², а стандартные размеры помещений варьируются от 17 до 35 м². 

Инвестиции в среднем окупаются за семь-восемь лет при наполняемости номеров на 55-65%, а доходность составляет от $600 в месяц или 10-15% годовых. Кроме того, окупаемость зависит от месторасположения, внутренней инфраструктуры комплекса, комфортабельности номеров и т.п. 

Строительство гостиничных комплексов занимает много времени. К тому же они находятся в тесной инфраструктуре горнолыжных курортов. С точки зрения туриста – это хорошо, но для владельца, желающего насладиться в тишине красотой природы и атмосферой гор, такой вариант малопривлекателен.

Что нужно знать о коттеджных комплексах?

Коттеджи имеют большую площадь по сравнению с номерами – 100–150 м². При этом один коттедж возводится гораздо быстрее, чем отель и весь его комплекс. Цена за м² в Карпатах составляет в среднем $2500-3000. Однако украинский проект Besora Hill House, поддерживаемый международной группой Qiuntex Bank Technology и японской компанией Umi Group, предлагает невысокую стоимость частной недвижимости в Славском. 

Сейчас в этом комплексе можно приобрести коттеджи за $2200 за м² без ремонта и $2500 за м² с ремонтом под ключ. Пассивный доход при загруженности в 45% может составлять $2800 в месяц, то есть до 11% годовых. 

Коттеджи расположены в уютных местах в горной местности, что придает приватности и обеспечивает возможность уединиться на террасе. Также домики имеют приусадебный участок в 5 соток, где владелец может по своему усмотрению установить чан или гриль. Коттеджи можно использовать как постоянное местожительство или сдавать в аренду. 

При этом владелец самостоятельно ищет постояльцев или доверяет это управляющей компании. Относительно гостиничных номеров они создаются для аренды. Поэтому владелец обязан работать только в рамках комплекса апарт-отеля и имеет ограничение на время пребывания – до 30 дней в году.

Подытожим

Как видим, апартаменты нуждаются в меньшей сумме вложений, чем коттеджи при похожей доходности в год, но со значительно меньшим уровнем прибыли – от $600 против $2800 в месяц. Кроме того, дома лучше приспособлены для свободного пользования собственником, для которого имеет значение уединенный отдых и не хочет иметь ограничения своей же недвижимости.

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Теги: недвижимость, Апарт-отель, Besora Hill House
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