Недвижимость в Марбелье — перспективная инвестиция

Любой курортный район является привлекательным с точки зрения инвестиций. Постоянный поток туристов и обслуживающих их работников обеспечат стабильный и при этом пассивный доход владельцам апартаментов.

Особой популярностью пользуется побережье Коста-дель-Соль, ежегодно привлекающее сотни тысяч людей, желающих насладиться средиземноморским климатом и уникальной испанской архитектурой. Поэтому решение купить недвижимость в Марбелье с помощью SOLO Marbella Realty будет правильным. Специалисты агентства помогут подобрать квартиру, отвечающую всем требованиям, а также будут сопровождать сделку на всех этапах.

Марбелья — перспективный город для туризма и постоянного проживания

Наличие собственной недвижимости в курортном городе гарантирует постоянный пассивный доход. С поиском арендаторов никогда не будет возникать проблем, так как интерес туристов к Коста-дель-Соль возрастает с каждым годом. И это не удивительно, ведь Марбелья это:

● мягкий климат со среднемесячной температурой воздуха 17º;

● более 300 солнечных дней в году;

● красивая природа, которая отлично подходит для ярких фотосессий;

● оригинальная архитектура;

● интересные экскурсии, которые никого не оставляют равнодушным.

Особенно цениться испанский курорт мягким оздоравливающим воздухом. Поэтому в Марбелью часто приезжают люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Отлично подходит курортный город и для постоянного проживания. Каждый желающий сможет найти здесь занятие по душе — организовать бизнес, заняться спортом, наладить новые знакомства. Марбелья — это город по-настоящему счастливых людей, а покупка недвижимости здесь — верный способ стать одним из них. Дополнительным преимуществом станут налоговые условия, которые являются более выгодными, чем в других городах Испании.

SOLO Marbella Realty: лучшие варианты недвижимости для любых целей

Не имеет значения, хочет клиент купить недорогое жилье для сдачи в аренду или элитные апартаменты для постоянного проживания, агентство недвижимости поможет подобрать вариант, полностью соответствующий требованиям. SOLO Marbella Realty занимает лидирующие позиции в этой нише на побережье и выполняет свою работу действительно качественно. Прозрачность всех процессов — обязательный элемент сотрудничества с клиентами. Опыт работы более 12 лет и большое количество положительных отзывов говорят сами за себя.

Благодаря большой партнерской базе и сотрудничеству со всеми застройщиками побережья компания предлагает широкий выбор вариантов недвижимости в различных ценовых категориях (более 30 тысяч объектов представлено в базе агентства). Предлагаются апартаменты как на первичном, так и на вторичном рынке. Клиент точно получит то, что ищет, а не то, что хочет продать агентство. Дополнительно могут быть проведены ознакомительные туры, которые не обязывают заключать сделку.

В агентстве работают специалисты, которые готовы оказать помощь клиентам во всех направлениях, связанных с покупкой недвижимости. Это высококлассные менеджеры, юристы, налоговые консультанты, бухгалтеры. Полное юридическое сопровождение обеспечивается каждому покупателю, независимо от того, какой вариант недвижимости был выбран.