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13.11.2020, 15:30

Nemiroff подписал договор с ФГИ на покупку Немировского спиртзавода

Nemiroff подписал договор с ФГИ на покупку Немировского спиртзавода - Фото

Соответственно, Nemiroff официально становится первым частным владельцем спиртзавода в Украине после длительной монополии отрасли

12 ноября 2020 компания Nemiroff и Фонд государственного имущества Украины подписали договор купли-продажи Немировского спиртзавод. Сумма сделки – 55 млн гривен, согласно результатам аукциона, проходившего 15 октября 2020.

Соответственно, Nemiroff официально становится первым частным владельцем спиртзавода в Украине после длительной монополии отрасли.

По предварительным расчетам компании, первая инвестиция в модернизацию приобретенного завода будет составлять от 300 до 500 000 долларов. Это начальный необходимый вклад в оборудование, технологии и персонал для того, чтобы привести производство в соответствие со стандартами компании, поскольку для Nemiroff важно, чтобы спирт был стабильно высокого качества.

"Этой покупкой мы восстанавливаем историческое наследие бренда, которое, согласно архивным данным, достигает 1752 года. В Немирове производили водку почти за 100 лет до того, как Менделеев защитил свою диссертацию "О соединение спирта с водой". – прокомментировал Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff. – И мы горды, что снова сможем контролировать качество продукции на всех этапах производства".

Запуск производства пока запланирован на 1 квартал 2021, однако точный срок зависит от скорости принятия и внедрения нового закона о лицензировании, а также от содействия государственных органов в получении лицензии.

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Теги: ФГИ, Nemiroff, Немировский спиртзавод
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