Ник Вуйчич рассказал украинцам, как побеждать страх

23 февраля Ник Вуйчич приехал в Украину по приглашению Ицхака Пинтосевича для выступления на тренинге «Победитель лени. Жизнь без границ». Он провел в столице почти два дня, и успел много поработать.

Ник посетил Киево-Печерскую Лавру, где узнал больше об украинской культуре и обычаях. Также известный спикер посетил учеников Новопечерского лицея, смотивировал их бороться с буллингом и поддерживать друг друга. На брифинге с украинскими СМИ Ник встретился с Андреем Усачем, чья жизнь изменилась благодаря его истории. Доброволец украинской армии чудом выжил, потеряв ногу, и вернулся с АТО отчаявшимся. В госпитале ему в руки попала книга Ника Вуйчича, в которой он увидел на примере человека-легенды, что нет ничего невозможного и сдаваться - это не вариант! Андрей вдохновился сильнее держаться жизни, а затем принял участие в «Играх несломленных» в Австралии, где выиграл золото по стрельбе из лука для сборной Украины.

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Вечером Ник выступил перед шеститысячной аудиторией во Дворце спорта. Он говорил о преодолении страха и воодушевлял слушателей жить той жизнью, о которой они мечтают!

Известный мотиватор встретился с участниками проекта телеканала 1 + 1 «Исполни мечту» - детьми с ограниченными возможностями. Для них Ник - лучший пример и вдохновение. Также, десять процентов от стоимости билетов тренинга пойдут на поддержку проекта «Исполни мечту». Позже он встретился с руководством телеканала 1 + 1, где поощрял их не останавливаться в их добрых делах!

Это был девятый приезд Ника Вуйчича в Украину с коммуникационным агентством «Key Strategy», и снова очень вдохновляющий и плодотворный. Он также пообещал в 2020 году посетить Одессу с женой и четырьмя детьми. А также 15 сентября 2019 года снова посетит Киев!