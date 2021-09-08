Нину Карпачеву повторно избрали Вице-президентом Европейского Института Омбудсмана

Первый заместитель председателя Союза юристов Украины, Первый Омбудсман Украины Нина Карпачева приняла участие в работе Генеральной Ассамблеи Европейского Института Омбудсмана (ЕИО), состоявшейся 3 сентября 2021 года в г. Нови Сад (Сербия). В состав ЕИО входят более 160 омбудсманов, ученых и экспертов из 65 стран Европы, Азии и Африки.

На заседании Ассамблеи были заслушаны отчеты Президента и Генерального секретаря этой европейской институции, утверждены изменения в Устав ЕИО, избран новый состав руководящих органов: Президента, Вице-президентов, Генерального секретаря, членов Правления, аудиторов ЕИО.

По результатам тайного голосования Нина Карпачева единогласно была избрана повторно Вице-президентом Европейского Института Омбудсмана на следующие четыре года. Это свидетельствует о высокой оценке её правозащитной деятельности в Украине, Европе и мире. Новый кредит доверия представительнице Украины повышает авторитет как Союза юристов Украины, так и нашего государства, который она достойно представляет на международной арене.

Европейский Институт Омбудсмана – это независимое некоммерческое объединение, созданное в 1988 году, в целях проведения научных исследований в области прав человека и деятельности омбудсманов, поддержки развития региональных, национальных и международных институтов государственной правозащиты, содействия сотрудничеству с региональными, национальными и международными организациями в сфере прав человека, в том числе с Верховным комиссаром ООН по правам человека и Комиссаром Совета Европы по правам человека. ЕИО организует исследования по вопросам защиты прав человека и деятельности омбудсманов, проводит научные конференции, сотрудничает с ООН и Советом Европы в качестве неправительственной организации с консультативным статусом, ведет экспертную работу, формирует научный архив, сотрудничает с университетами и научными институтами.