НКРЭКУ и УЭБ подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

18 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Украинская энергетическая биржа (УЭБ) подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Стороны договорились объединить усилия по вопросам содействия эффективному развитию и прозрачности рынков электрической энергии и природного газа в интересах участников рынка относительно построения целостного и прозрачного энергетического рынка в Украине.

Подписывая Меморандум, Председатель Биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский сообщил: "Тесное и плодотворное взаимодействие энергетической биржи и энергетического регулятора является обязательной практикой европейских стран, что служит катализатором развития и реформ на рынке. Это уже второй Меморандум, который УЭБ подписывает с Регулятором, и мы рады возможности консолидации наших усилий с целью имплементации европейских стандартов на украинском энергетическом рынке".

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил: "Биржевая торговля сегодня является важной частью энергетического рынка страны. Одной из основных задач регулятора, в соответствии с Законом является не только регулирование, но и обеспечение эффективного функционирования и содействия развитию рынков. Регулятор приветствует стремление и помощь УЭБ в создании прозрачных и конкурентных энергетических рынков".