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06.10.2021, 09:00

Новинка: 3D лазерная эпиляция подмышек в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
Новинка: 3D лазерная эпиляция подмышек в Киеве - Фото

Удаление волос в зоне подмышек – обязательная гигиеническая процедура для современных женщин. Разработка инновационных технологий дает возможность решить задачу безболезненно, навсегда и без негативных последствий в виде сыпи и раздражений. Новейшая гибридная 3D лазерная эпиляция подмышек придаст уверенности в себе и позволит всегда наслаждаться гладкостью кожи.

Особенности 3D

Эпиляция лазером постоянно развивается. В результате чего появилась самая передовая трио кластерная разработка. Это единственная технология, одновременно совмещающая в себе лучшие качества трёх типов оборудования – Александритового (755 нм), Диодного (808 нм) и Неодимового (1064 нм). 3-и длины волны соединяются в одном лазере, узконаправленного действия, гарантируя более точное проникновение. Лазерный луч охватывает анатомические структуры фолликула, не задевая окружающие ткани.

Уникальная новинка – 3Д лазерная эпиляция подмышек в Киеве есть в центре ЭпиЛазер. Здесь используется уникальный аппарат – EpiLaser P MIX Limited Edition, гармонично сочетающий инновационные методы для безопасного удаления нежелательных волосков. Он оборудован контактной сапфировой насадкой для охлаждения тканей, что сводит дискомфорт эпиляции к минимуму.

Новинка: 3D лазерная эпиляция подмышек в Киеве

Преимущества

Новинка лазерной эпиляции 3D имеет следующие достоинства:

  • Безопасность для различных фототипов кожи, включая загорелую;

  • высокая эффективность для обладателей темных и светлых волосков;

  • полный охват корня;

  • безболезненность, за счет сапфирового наконечника с эффектом охлаждения;

  • быстрота, благодаря режиму in-motion;

  • минимум противопоказаний.

Одни плюсы, о чем свидетельствуют положительные отзывы клиентов. Некоторых останавливает цена, но процедура окупается, ведь по окончании курса подмышки будут идеально гладкими, а это того стоит.

Подготовка и проведение

Перед эпиляцией подмышек необходимо за 3-5 дней воздержаться от солнца и солярия, и за 1 день побрить эту зону. Лазерный аппарат эффективно действует на длину – до 0,1-2 мм. Также, не рекомендуется выдергивать волосики до и между сеансами с помощью сахарной пасты, воска, эпилятора или пинцета.

Перед сеансом косметолог осматривает клиента для выявления возможных противопоказаний и рассказывает о его тонкостях. Эпиляция проводится на удобной кушетке, в положении лежа.

Этапы проведения:

  • на область подмышек наносится специальный гель для лучшего контакта;

  • во время вождения манипулой поверхность нагревается, тепло проникает в кожные слои, воздействуя на луковицы и разрушая их структуру.

Лазерная эпиляция в зоне подмышек проводится курсом от 8 до 10 посещений салона.

Новинка: 3D лазерная эпиляция подмышек в Киеве

Это навсегда?

Лазер максимально разрушает волосяные луковицы, однако он не затрагивает волосинки которые находятся в стадии покоя. Также индивидуальные особенности организма, как гормональный сбой из-за приема лекарственных средств, период грудного вскармливания, беременность, генетика и наследственные заболевания могут провоцировать повышенный рост волосистости. Поэтому 1-2 раза в год нужно делать поддерживающие процедуры. При выполнении рекомендации косметолога можно навсегда избавиться от волос в подмышечных впадинах.

Сеть салонов ЭпиЛазер предлагает услуги лазерной эпиляции подмышек в Киеве на самом современном оборудовании, используя сертифицированные материалы и передовые методики. А благодарные отзывы свидетельствуют о высоком профессионализме и компетентности сотрудников. Стоимость новинки в Киеве вполне приемлемая, прайс-лист можно посмотреть на сайте epilaser.com.ua. Для новичков и постоянных посетителей практикуется система скидок.

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Теги: 3D лазерная эпиляция
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