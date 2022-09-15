Новинка от "Ласунки": Пломбир без "Е"!

Не ищем легких путей, так что вот вам задача со звездочкой*: какой продукт всем сердцем любят дети, охотно выбирают мамы и советуют педиатры?

Знаете, о чем идет речь? А мы не просто знаем – мы его создаем!

"100% пломбир. ДСТУ 4733" – наша вкусная новинка и предмет нереальной гордости. Ведь компания "Ласунка" как производитель, среди потребителей которого огромное количество детей точно знает, что продукт должен быть сбалансирован и безопасен для здоровья. Именно поэтому наше видение, умноженное на 25-летний опыт, сделали новый пломбир именно таким, каким он и должен быть:

Без консервантов и любых "Е"

Без растительных жиров

Без красителей

А значит – без компромиссов! В составе только натуральные компоненты:

Цельное молоко

…качество которого проверяется по куче физико-химических и микробиологических параметров в нашей собственной сертифицированной лаборатории

Сливочное масло

… что формирует тот же неповторимый кремовый вкус и нежную консистенцию

Сахар

…но без фанатизма!

Собственно – только такое мороженое и может носить гордое имя Пломбир.

Так строго регламентирует ДСТУ – и мы ни на йоту не нарушаем этот высокий стандарт. Настолько, что вынесли его в название нашего нового мороженого.

Потому что не скрываем склад, а гордимся им!

Потому что, что качество ингредиентов "определяет" вкус!

Именно эта идея натолкнула компанию "Ласунка" на создание вкусной новинки. Ведь оказывается, полезным может оказаться не только брокколи, но и любимый пломбир!

Но только тогда, когда в его основе натуральные ингредиенты, и только они. Тогда это и поддержка местного иммунитета, и источник витаминов и микроэлементов и лучший в мире улучшитель настроения!

"100% пломбир. ДСТУ 4733" - тот случай, когда вкусно без всяких угрызений совести. Потому что на 100% натурально.