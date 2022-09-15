UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
15.09.2022, 15:00

Новинка от "Ласунки": Пломбир без "Е"!

Цей матеріал також доступний українською
Новинка от "Ласунки": Пломбир без "Е"! - Фото

Не ищем легких путей, так что вот вам задача со звездочкой*: какой продукт всем сердцем любят дети, охотно выбирают мамы и советуют педиатры?

Не ищем легких путей, так что вот вам задача со звездочкой*: какой продукт всем сердцем любят дети, охотно выбирают мамы и советуют педиатры?

Знаете, о чем идет речь? А мы не просто знаем – мы его создаем!

"100% пломбир. ДСТУ 4733" – наша вкусная новинка и предмет нереальной гордости. Ведь компания "Ласунка" как производитель, среди потребителей которого огромное количество детей точно знает, что продукт должен быть сбалансирован и безопасен для здоровья. Именно поэтому наше видение, умноженное на 25-летний опыт, сделали новый пломбир именно таким, каким он и должен быть:

  • Без консервантов и любых "Е"
  • Без растительных жиров
  • Без красителей

А значит – без компромиссов! В составе только натуральные компоненты:

  • Цельное молоко

…качество которого проверяется по куче физико-химических и микробиологических параметров в нашей собственной сертифицированной лаборатории

  • Сливочное масло

… что формирует тот же неповторимый кремовый вкус и нежную консистенцию

  • Сахар

…но без фанатизма!

Собственно – только такое мороженое и может носить гордое имя Пломбир.

Так строго регламентирует ДСТУ – и мы ни на йоту не нарушаем этот высокий стандарт. Настолько, что вынесли его в название нашего нового мороженого.

Потому что не скрываем склад, а гордимся им!

Потому что, что качество ингредиентов "определяет" вкус!

Именно эта идея натолкнула компанию "Ласунка" на создание вкусной новинки. Ведь оказывается, полезным может оказаться не только брокколи, но и любимый пломбир!

Но только тогда, когда в его основе натуральные ингредиенты, и только они. Тогда это и поддержка местного иммунитета, и источник витаминов и микроэлементов и лучший в мире улучшитель настроения!

"100% пломбир. ДСТУ 4733" - тот случай, когда вкусно без всяких угрызений совести. Потому что на 100% натурально.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Ласунка
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 