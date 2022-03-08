Новинки от Apple 2021 года: гаджеты, которые стоит купить

Совсем скоро корпорация Apple представит первые новинки 2022 года. А пока предлагаем вспомнить, какие продукты произвели фурор на рынке в прошлом году и достойны вашего внимания

Смартфоны тринадцатого поколения

Если вы еще не успели купить iPhone 13, срочно нужно сделать это! Эта новинка получила целый ряд обновления, в первую очередь – мощности процессора, качества дисплея и возможностей камерного модуля. Новый чипсет A15 Bionic получил на 50% выше производительность и скорость обработки данных, гаджет способен даже в режиме многозадачности справляться с обработкой огромных массивов информации. Дисплей во флагманских версиях поддерживает рекордную частоту обновления изображения в 120 Гц. Камерный модуль получил улучшенную оптику, но главное – расширенный функционал за счет программного обеспечения. Теперь доступна макрофотография – можно делать супер-крупные планы с расстояния всего в 20 миллиметров, снимать короткометражные фильмы в формате ProRes. Для блогеров появился кинематографический режим, который делает переходы между кадрами плавными – очень удобно при видеосъемке распаковки, можно сэкономить время на монтаже картинки. Во флагманских моделях есть сканер LiDAR. Немного выросло автономное время работы – на 1,5-2,5 часа.

Первый ноутбук на "яблочном" процессоре

Macbook Pro 2021 – это ноутбук, который справится с самыми сложными задачами без провисаний и потери скоростей. В первую очередь – за счет уникального процессора М1, первого в истории чипсета, разработанного "яблочной" корпорацией. Рендеринг видео, работа в графических редакторах, компиляция программных кодов – для всех этих задач новый МакБук подходит просто идеально. Производитель улучшил качество дисплея, теперь картинка будет еще более яркой и красочной. Увеличилось автономное время работы, а вес ноутбука наоборот стал меньше.

Идеальные аксессуары

В первую очередь речь идет про новые AirPods. Наушники третьего поколения получили обновленный функционал – появилась опция "прозрачности", которая позволяет слышать все внешние звуки, более высокий уровень подавления шумов, увеличилось время работы. За счет поддержки голосового помощника Siri можно давать голосом команды включения гарнитуры, изменения уровня громкости. С устройством наушники синхронизируются всего за 3 секунду, причем можно подключать технику, которая находится на большом отдалении от аксессуара.

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