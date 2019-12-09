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09.12.2019, 14:45

Новогодний торт: выбор главного угощения новогоднего стола

Новогодний торт: выбор главного угощения новогоднего стола - Фото

Кондитерская «Комбинат» – это сервис с дружелюбием любимой бабушки и качеством кондитерской Её Королевского Величества

Новый год. Это словосочетание вызывает массу эмоций и воспоминаний. Вероятно, у многих это будут украшенные дом или квартира, нарядная рождественская ель, бенгальские огни, близкие люди и масса других, очень важных вещей. Объединяет картинки в разных умах одна деталь – новогоднее застолье. Шампанское, детское и взрослое, отряд салатов, во главе которого бессменный лидер – Оливье. Мясо по-французски, рыба, шашлыки, картофель, грибы, арбузы – кто что придумал и сумел найти/приготовить.

И вот, куранты отбили, Президент сказал речь, ремень раскрылся на дырочку шире. Казалось бы, все сделано, все съедено, а если не съедено, то надкушено. Вот только дети какие-то грустные, а друзья и родственники блуждают глазами по столу. «Чайку?», – предлагаете вы. Вроде бы и не хочется, а традиция обязывает. Вот только какой чай без сладкого? В идеале – торта. И тут приходит осознание ужасного. Накрывая праздничную поляну, вы совершенно забыли заказать торт. Ужасного, конечно же,  ничего нет – «Комбинат» все сделал за вас.

Кондитерская «Комбинат» – это сервис с дружелюбием любимой бабушки и качеством кондитерской Её Королевского Величества. Мы предлагаем вам:

  • новогодние детские и взрослые торты на заказ,
  • рождественские пирожные,
  • праздничные капкейки,
  • кексы,
  • кейкпопсы
  • и множество других продуктов!

Любой заказ мы принимаем, создаем и доставляем с улыбкой, ведь в него всегда вкладываются многолетний опыт и душа. К каждому своему клиенту  «Комбинат» относится как к дорогому другу, обидеть или подвести которого – непоправимая ошибка и пятно на имени на долгие годы. Именно поэтому мы используем только самые качественные ингредиенты – вы можете убедиться в этом в любой момент, просмотрев состав изделия либо же обратившись к нам напрямую. Кондитерская «Комбинат» специализируется на тортах на заказ любой сложности – будь-то елка, Санта-Клаус или малыш Йода. Будьте уверены – все ваши пожелания будут услышаны слово в слово, чтобы затем обрести осязаемую сладкую форму. Желаете создать торт, который еще никто не видел? Бросьте нам дружеский вызов! Мы будем рады испытать себя в сложных проектах. Именно такие и приносят нашим клиентам эстетическое и гастрономическое чувство восторга.

Довольно сложно и рискованно выбирать торт просто по описанию. Именно поэтому мы приглашаем вас ознакомиться с примерами наших работ. Наше портфолио вы найдете в разделе «Продукция», а также на нашем аккаунте Инстаграм. После того, как вы выберете понравившийся вам торт, или же придумаете совершенно уникальный, мы с радостью будем ждать вашего звонка! Наши кондитеры внимательно вас выслушают, уточнят необходимые детали, узнают о наличии у ваших гостей аллергий на какие-либо продукты. После того, как все возможные вопросы будут учтены, и вы положите трубку, знайте: где-то там уже готовится ваш торт – волшебный, как и ваш Новый год.

Всего несколько дней – и торт на заказ вашей мечты будет под вашим порогом. Многие кондитерские просят предоплату за изделие в размере 50%. Мы предлагаем оплатить ваш торт на заказ только после того, как вы лично убедитесь в его качестве. После того, как вы убедитесь, что «Кобминат» – это команда профессионалов, вы сможете оплачивать торты на заказ наличными при получении или банковской картой при оформлении. Касаемо доставки тортов на заказ, мы осуществляем доставку во все районы Киева:

  • Шевченковский,
  • Подольский,
  • Печерский,
  • Оболонский,
  • Соломенский,
  • Голосеевский,
  • Днепровский,
  • Деснянский,
  • Дарницкий,
  • Святошинский.

Живете за пределами города? Не беда! Буча, Ирпень, Борисполь, другие населенные пункты области – ваш торт приедет в срок! Более того, он придет свежим, вкусным, безопасным и очень красивым. «Комбинат» гордится своей репутацией и дорожит каждым клиентом. Мы сделаем все, чтобы улыбка не сходила с вашего лица от первого звонка и до последнего кусочка!

С нетерпением ждем ваших заказов!

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Теги: торт, новый год, ﻿Кондитерская «Комбинат»
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