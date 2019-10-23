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23.10.2019, 21:38

Новые способы чистки зубов

Новые способы чистки зубов - Фото

Уход при помощи электрической зубной щетки восстановит здоровье ваших зубов и избавит вас от неприятного запаха

Здоровые зубы — залог качественной здоровой жизни. С появлением аксессуаров для чистки зубов и обязательными действиями за их уходом жизнь людей значительно упростилась, и даже возросла ее продолжительность. Сегодня уход за зубами начинается с раннего детства и поддерживается профессионалами в специальных клиниках на протяжении всей жизни.

Домашний уход на высшем уровне

В домашних условиях следить за зубами и полостью рта совершенно несложно. Современные технологии стараются внедрить в бытовое использование практические профессиональные гаджеты по уходу. Электрическая зубная щетка сегодня есть практически в каждом доме. Она и от налета избавит, и позаботится о свежем дыхании.

Используя такую щетку, вы получаете следующие преимущества:

  • удаление зубного налета практически на 100%;
  • очищение зубов и промежутков в труднодоступных местах;
  • массаж десен;
  • профилактика пародонтоза и кариеса.

Особенности электрических щеток

Особенностей, как и достоинств, у этой щетки немало. Электрическая зубная щетка имеет несколько режимов работы, и вы можете выбирать подходящий для вас. Можно купить сменные насадки для каждого члена семьи и использовать один аккумулятор. Устройство оснащено датчиком давления — даже дети смогут регулировать контроль нажима на десна и зубную эмаль.

Несмотря на механическое воздействие, вы не навредите эмали, а чистка будет тщательной. Щетина мягкая и безопасная, подходит даже для детей. Существуют разные модели насадок для индивидуальных потребностей: профилактики кариеса, массажа десен, для детей или для чистки мостов и коронок. Цены на такие устройства хоть и выше, но окупаются уже в первый год. Вы увидите принципиальное качество чистки такой щеткой.

Чтобы выбрать подходящую модель, нужно проконсультироваться с врачом и учесть индивидуальные особенности. Однозначно уход при помощи такой щетки восстановит здоровье ваших зубов и избавит вас от неприятного запаха.

 

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Теги: электрическая зубная щетка
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