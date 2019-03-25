Новый флагман Huawei P30 – скоро в продаже!

Самым ожидаемым событием весны 2019 года стал выход новой линейки флагманов от компании Huawei. Она включает три модели: Huawei P30 Lite, цена которого доступна каждому ценителю, P30 – оптимальное соотношение функционала и стоимости, P30 Pro – модель премиум класса с максимальным функционалом.

Согласно анонсам Huawei P30 порадует любителей новейших девайсов непревзойденными характеристиками, стильным дизайном и конкурентоспособной стоимостью.

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После официального выпуска Huawei P30 купить можно будет в трех цветах:

сумеречный; белый; синий.

Характеристики смартфона Huawei P30

Уникальной особенностью данного модельного ряда является высокое качество, и невероятные возможности фото и видео съемки. Именно потому Huawei P30 имеет не одну основную камеру, как принято в мобильных телефонах, а три. Первая камера имеет разрешительную способность 40 Мп и фокусом f/1,8. Вторая – имеет широкоугольный объектив 8 Мп с фокусом f/2,2. Третья камера имеет телеобъектив разрешением 8 Мп. Кроме того в данной модели имеется фронтальная камера 32 Мп, которая обеспечивает высокая качество видеосвязи и селфи.

Камерофон оснащен красочным 6-ти дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2340 на 1080 точек. Новинка имеет стильный дизайн – плавные формы, дисплей с тонкой рамкой и каплевидным вырезом. А градиент придает ультратонкому корпусу новизны и выделяет среди других мобильных телефонов. Выгодным преимуществом модели является знаменитый процессор Kirin 980 и 6 Гб оперативки.

Для эффективной работы и хранения данных смартфон Huawei P30 имеет 128 Гб внутренней памяти и возможность расширения до 256 Гб. Бесперебойную работу на протяжении дня при интенсивном использовании и 1-2 суток в обычном режиме, обеспечивает аккумулятор емкостью 3650 мАч.

Дополнительным бонусом является возможность зарядки Huawei P30 от быстрой и бесконтактной зарядки.

Почему стоит купить Huawei P30?

Вы давно ожидали качественный, функциональный смартфон с отличной камерой и мощным процессором? Выход нового флагмана хороший повод приобрести смартфон с новейшими технологиями, стильным дизайном и непревзойденными возможностями. В интернет-магазине Comfy Вы сможете купить Huawei P30, по доступной цене уже в апреле этого года.