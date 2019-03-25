Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
25.03.2019, 10:32

Новый флагман Huawei P30 – скоро в продаже!

Новый флагман Huawei P30 – скоро в продаже! - Фото

Согласно анонсам Huawei P30 порадует любителей новейших девайсов непревзойденными характеристиками

Реклама
Реклама

Самым ожидаемым событием весны 2019 года стал выход новой линейки флагманов от компании Huawei. Она включает три модели: Huawei P30 Lite, цена которого доступна каждому ценителю, P30 – оптимальное соотношение функционала и стоимости, P30 Pro – модель премиум класса с максимальным функционалом.

Согласно анонсам Huawei P30 порадует любителей новейших девайсов непревзойденными характеристиками, стильным дизайном и конкурентоспособной стоимостью.

Реклама

После официального выпуска Huawei P30 купить можно будет в трех цветах:

  1. сумеречный;
  2. белый;
  3. синий.

Характеристики смартфона Huawei P30

Уникальной особенностью данного модельного ряда является высокое качество, и невероятные возможности фото и видео съемки. Именно потому Huawei P30 имеет не одну основную камеру, как принято в мобильных телефонах, а три. Первая камера имеет разрешительную способность 40 Мп и фокусом f/1,8. Вторая – имеет широкоугольный объектив 8 Мп с фокусом f/2,2. Третья камера имеет телеобъектив разрешением 8 Мп. Кроме того в данной модели имеется фронтальная камера 32 Мп, которая обеспечивает высокая качество видеосвязи и селфи.

Камерофон оснащен красочным 6-ти дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2340 на 1080 точек. Новинка имеет стильный дизайн – плавные формы, дисплей с тонкой рамкой и каплевидным вырезом. А градиент придает ультратонкому корпусу новизны и выделяет среди других мобильных телефонов. Выгодным преимуществом модели является знаменитый процессор Kirin 980 и 6 Гб оперативки.

Для эффективной работы и хранения данных смартфон Huawei P30 имеет 128 Гб внутренней памяти и возможность расширения до 256 Гб. Бесперебойную работу на протяжении дня при интенсивном использовании и 1-2 суток в обычном режиме, обеспечивает аккумулятор емкостью 3650 мАч.

Дополнительным бонусом является возможность зарядки Huawei P30 от быстрой и бесконтактной зарядки.

Почему стоит купить Huawei P30?

Вы давно ожидали качественный, функциональный смартфон с отличной камерой и мощным процессором? Выход нового флагмана хороший повод приобрести смартфон с новейшими технологиями, стильным дизайном и непревзойденными возможностями. В интернет-магазине Comfy Вы сможете купить Huawei P30, по доступной цене уже в апреле этого года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Huawei P30
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 