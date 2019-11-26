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26.11.2019, 09:54

Новый год в Бочка PUB: стиль, уют, доброжелательность

Новый год в Бочка PUB: стиль, уют, доброжелательность - Фото

Наша цель - сделать так, чтобы встреча 2020 года под бой курантов стала незабываемой

Волшебный праздник в волшебной атмосфере, с весёлой компанией и вкусной едой - расположенный в самом сердце столицы возле станции метро Крещатик «Бочка PUB» приглашает провести новогоднюю ночь вместе!

Наша цель - сделать так, чтобы встреча 2020 года под бой курантов стала незабываемой. Поэтому новогодняя программа, которая начнётся в 23.00 и продлится до самого утра, запомнится взрывом эмоций, задором и искренним весельем, интересными конкурсами и приятными подарками. Профессиональный ведущий проведёт вечер весело и умело, переходя от веселых конкурсов к застолью, от неожиданных шутливых розыгрышей к танцам, от дегустации деликатесов к ярким выступлениям группы «Узвар» (солистка Виктория Ягич – полуфиналистка шоу Голос страны на 1+1). С 2.30 ночи и до пяти утра – караоке!

«Бочка PUB» - это стиль, уют, доброжелательность и умение всегда отвечать запросам своих клиентов.
Новогодняя ночь - это первый шаг в будущее в 2020 году. И хочется, чтобы он был полон задора, позитива и ярких впечатлений. Вашим первым шагом станет звонок нам (по номерам 044 459 05 51, 067 508 71 93), об остальном мы позаботимся сами!

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Теги: Бочка PUB
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