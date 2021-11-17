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17.11.2021, 12:38

Новый офис компании L’Oréal Украина в центре города: что изменилось

Цей матеріал також доступний українською
Новый офис компании L’Oréal Украина в центре города: что изменилось - Фото

 У листопаді 2021 року провідна Beauty Tech1 компанія, L’Oréal Україна, переїхала в новий офіс. Офіс розташований у центрі міста в БЦ Mag.nett класу "А", що є найсучаснішим рішенням на ринку офісної нерухомості в Україні.

Робота над проєктом, завершення будівництва БЦ та переїзд тривали понад 2 роки. Розробку нового простору здійснювала архітектурна студія "TABOORET" у взаємодії з відділом Real Estate Групи L'Oréal. Основним завданням проєкту було створити різноманіття робочих зон, зон для відпочинку в натуральних відтінках, з плавними формами в мінімалістичному стилі, які, у поєднанні зі скляним фасадом, створюють відкритий та комфортний простір.

Новый офис компании L’Oréal Украина в центре города: что изменилось

Робота над проєктом, завершення будівництва БЦ та переїзд тривали понад 2 роки. Розробку нового простору здійснювала архітектурна студія "TABOORET" у взаємодії з відділом Real Estate Групи L'Oréal. Основним завданням проєкту було створити різноманіття робочих зон, зон для відпочинку в натуральних відтінках, з плавними формами в мінімалістичному стилі, які, у поєднанні зі скляним фасадом, створюють відкритий та комфортний простір.

Марк Савчук, Генеральний директор L’Oréal Україна:

"Наші бренди та бізнес активно зростають, як і наші команди. Ми давно мріяли про нове приміщення і почали підготовку ще задовго до пандемії. Щиро раді відчинити двері в наш новий дім, який розкриває ідентичність L'Oréal, наші цінності. Ми створюємо красу, яка рухає світ, тому для нас важливо створити інтер’єр, що відображає 4 ключові елементи нашої діяльності: красу, співробітників, інновації та сталий розвиток".

Новый офис компании L’Oréal Украина в центре города: что изменилось

ГІБРИДНИЙ ФОРМАТ РОБОТИ

З лютого 2021 року, компанія працювала за певним, затвердженим заздалегідь, графіком: в офісі перебувало не більше 50% загальної кількості співробітників з відвідуванням офісу два рази на тиждень. Зараз більшість філій L’Oréal по всьому світу перейшли до гібридного формату роботи, згідно з яким співробітники мають можливість працювати з дому два рази на тиждень та з офісу – тричі на тиждень.

"Протягом локдауну ми відчували, як нам усім бракувало живої особистої комунікації. Також, помічаємо, як нині команди раді бачити одна одну в офісі, навіть на відстані та в масці, тож живе спілкування — незамінна річ. Саме тому робочі місця не закріплюються за співробітниками, вони можуть обрати будь-яку локацію для роботи: в оранжереї, кімнаті з консоллю для ігор або ж на терасі з гарним краєвидом",  зазначає Тетяна Довжук, HR-Директорка L’Oréal Україна.

Новый офис компании L’Oréal Украина в центре города: что изменилось

ОПИС ОФІСУ

Після завершення будівництва другої черги, БЦ Mag.nett отримає сертифікат LEED Gold (The Leadership in Energy & Environmental Design) – визнана у всьому світі програма сертифікації будівель, яка підтверджує застосування найефективніших та екологічних методів проектування та будівництва. Система LEED розроблена Радою з екологічного будівництва США (USGBC). На момент отримання сертифікації це буде єдина будівля з таким рівнем сертифікації. Серед орендарів  престижні компанії з міжнародним ім’ям.

Компанія дотримується підходу Activity Based Working в організації робочого простору. Саме тому робочі місця ні за ким особисто не закріплені, що створює можливості працювати в будь-якій зоні офісу. Офіс обладнаний ергономічними меблями відомих брендів "Kinnarps" (Швеція), "Vitra" (Швейцарія), сучасною системою вентиляції і кондиціонування японського бренду "Daikin" та "розумними" ліфтами від фінського бренду "Kone".

Оранжерея і бібліотека створені для роботи, яка потребує тиші та зосередження, для відпочинку — окрема кімната для релаксації та зона на терасі з краєвидом на інсталяцію Тріумфальної арки у ЖК "Французький квартал". Офіс обладнаний сучасною оргтехнікою, Wi-Fi 6-го покоління, IT-кіоском для швидких запитів команді IT та кімната з консоллю для ігор. Офіс створює всі умови для комфортного перебування людей з інвалідністю.

Також на 2-ому поверсі БЦ облаштована "Академія L’Oréal" для проведення семінарів для майстрів та колористів салонів краси. Локація в центрі міста значно спрощує логістику гостей та усіх, хто приїжджає в "Академію L’Oréal" на навчання.

Новый офис компании L’Oréal Украина в центре города: что изменилось

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ

Компанія закликає своїх співробітників сортувати не тільки сміття в офісі, а й паковання від косметичних продуктів. У 2020 році Група L’Oréal скоротила кількість утворення відходів на 48% та зменшила обсяги друку втричі в Україні.

Група L’Oréal отримала визнання від Bloomberg за індексом "Gender Equality index" за дотримання гендерної рівності у 2021 році та входить до TOП-5 рейтингу найбільш привабливих роботодавців світу для студентів і випускників за версією Universum 2021. L’Oréal Україна визнана найкращим роботодавцем у сфері "Нехарчові товари народного споживання" згідно з незалежним міжнародним дослідженням бренду роботодавця Randstad Employer Brand Research 2021.

Про компанію L’Oréal

L’Oréal — № 1 косметична Група світу. В унікальному портфоліо компанії — 35 всесвітньо відомих брендів, як L’Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent, Kerastase та інші. Виручка від реалізації Групи у 2020 році склала 27,99 млрд євро, а в її штаті по всьому світу працює 85 400 осіб.

Як світовий лідер у сфері краси компанія L’Oréal представлена в усіх каналах дистрибуції: на ринку товарів масового попиту, в універмагах, аптеках, салонах краси, точках безмитної торгівлі, та електронній комерції. Зобов'язання L'Oréal охоплюють амбітні цілі до 2030 року в межах програми сталого розвитку "L'Oréal в інтересах майбутнього" та мають на меті залучити всю її екосистему заради створення більш інклюзивного та сталого суспільства.

Інвестуючи понад 980 млн євро у дослідження та інновації, компанія створює технологічні рішення для поліпшення споживчого досвіду, як ModiFace для примірки віртуального макіяжу, SkinConsult для перевірки ознак старіння шкіри, Spotscan для перевірки стану шкіри, Perso — пристрій для створення персоналізованих косметичних засобів вдома. У 2020 році L'Oréal Україна спільно із Sector X на базі Unit.city відкрили набір стартапів на Beauty Tech трек. Ініціатива покликана допомагати стартапам будувати і розвивати техіндустрію шляхом акселерації світового рівня і тісної співпраці з бізнесом.

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Теги: L’Oréal Украина
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