«Ньюфолк НКЦ» организует важную нефтегазовую конференцию!

IV Киевская конференция по современным методам бурения и увеличения добычи нефти и газа «Бурение. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ. ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА »в рамках IV международной специализированной выставки« НАФТОГАЗЕКСПО-2019 »состоится 5 ноября 2019 года в Киеве.

В рамках мероприятия будет проведен ряд конференционных сессий, посвященных тематике современных технологий бурения и интенсификации притока, а также правовых, экономических и политических условий деятельности отрасли в Украине:

Программа включает участие владельцев, руководителей и ведущих специалистов крупнейших сервисных и добывающих компаний Канады, США, Польши, Чехии, Румынии, Беларуси и Украины.

ОЖИДАЕТСЯ:

- 250 участников

- 100 компаний

Стоимость участия 150 Евро без НДС.

Регистрация: https://forms.gle/JLyJXUAUrJ9LTukE8

Место проведения: Украина, г. Киев, Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15, станция метро «Левобережная».

Проведение отраслевых конференций - одно из важнейших направлений работы Ньюфолк нефтегазового консультационного центра. В портфеле мероприятий - девять успешных конференции в Киеве и Львове (2014-2019 гг.), посвященных технологии гидроразрыва пласта, современным технологиям бурения, вопросам налоговой политики, инвестициям и другим экономическим и правовым аспектам жизни отрасли. За пять лет своей работы на рынке команда Ньюфолк НКЦ объединил участников украинской нефтегазовой сферы в единую семью и продолжает способствовать их дальнейшему развитию, в том числе, в рамках совместных проектов.

Среди постоянных участников конференций Ньюфолк НКЦ - ведущие украинские и зарубежные газодобывающие и сервисные компании: «Укргаздобыча», «Укрнафта», Tacrom Services SRL, «Буровая компания« Горизонты», СЗАО «Фидмаш», Weatherford, «Гео Альянс», ДТЭК, «Буровая техника», «Белоруснефть», БК «Укрбурсервис», «Регион», УКРСКС и другие. Многие из них наладили совместную плодотворную и перспективное сотрудничество благодаря проектам Ньюфолк НКЦ.