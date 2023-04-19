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19.04.2023, 11:00

Обновлен детальный обзор брокера АМarkets от Traders Union

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Обновлен детальный обзор брокера АМarkets от Traders Union - Фото

Эксперт Traders Union обновил обзор брокера AMarkets, в котором рассмотрели основные аспекты работы на платформе, его возможности и недостатки

AMarkets – компания, которая работает на финансовых рынках уже более 14 лет и за это время успела зарекомендовать себя как надежный провайдер брокерских услуг. Однако, в связи с быстро меняющейся конъюнктурой рынка и появлением новых игроков, необходимо регулярно отслеживать информацию о брокере, чтобы понимать, насколько актуальным и конкурентоспособным он является. 

Эксперт Traders Union Олег Ткаченко обновил обзор брокера AMarkets, в котором рассмотрели основные аспекты работы на платформе, проанализировав его возможности, преимущества и недостатки. С досье компании можно ознакомиться на официальном сайте TU. 

AMarkets: основная информация о брокере 

AMarkets был основан в 2007 году, брокер зарегистрирован в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины. Компания регулируется Международной Финансовой Комиссией (IFSC) и Комиссией по регулированию отношений на рынке финансовых услуг (FMRRC), что подтверждает ее соответствие международным стандартам.

AMarkets предлагает клиентам доступ к различным финансовым активам, таким как валютные пары (более 250), а также металлы, индексы и сырьевые товары. Клиентам предлагают широкий выбор платформ для торговли, в том числе MT4, MT5, и WebTrader. Кроме того, AMarkets гарантирует узкие спреды на многие из доступных на платформе торговых инструментов, а также предоставляет различные бонусные программы и акции.


Философия AMarkets заключается в создании комфортной и технологически развитой торговой среды для трейдеров. Компания видит своей миссией сделать профессиональный трейдинг проще и доступнее. 

Причины, по которым TU рекомендуют AMarkets к сотрудничеству 

Финансовые аналитики Traders Union отмечают комфортные условия торговли на платформе этого брокера. Узкие спреды, предлагаемые компанией, помогают сэкономить на комиссиях и расходах при торговле. Кроме того, брокер предоставляет различные виды бонусов и акций, что позволяет получить не только мотивацию, но и дополнительный доход. В частности, клиенты могут получить вознаграждение за первое пополнение счета, участие в программе лояльности или же реферальные бонусы за привлечение новых клиентов.

Еще одним важным преимуществом AMarkets является наличие квалифицированной службы поддержки, готовой оказать помощь и ответить на все вопросы юзеров. Брокер предоставляет своим клиентам возможность связаться с поддержкой через чат на сайте, телефон, электронную почту или социальные сети.

Есть ли у AMarkets недостатки? 

Как у любого другого брокера, у AMarkets есть свои недостатки. Одним из них является отсутствие возможности пополнения счета через PayPal, что может быть неудобно для некоторых клиентов. Кроме того, в отзывах некоторые пользователи отмечают, что процедура верификации на платформе может занять достаточно долгое время.

В целом, финансовые аналитики рекомендуют AMarkets к сотрудничеству. Брокер обладает достаточно большим опытом работы и успешно конкурирует с другими компаниями на рынке. AMarkets предоставляет своим клиентам широкие возможности для торговли на финансовых рынках и надежно защищает средства клиентов от мошенничества. 

Альтернативы AMarkets 

В первую очередь, AMarkets — это брокер, рассчитанный на профессионалов и опытных трейдеров, подчеркивают в TU. Поэтому начинающим трейдерам финансовые аналитики рекомендуют обратить внимание на рейтинг брокеров Форекс, опубликованный на сайте Traders Union. В список лучших компаний с лояльными условиями сотрудничества вошли RoboForex, Exness, Tickmill и пр. Вы можете ознакомиться с досье каждого из них и сравнительным анализом.

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Теги: Traders Union, АМarkets
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