Образование в США: ТОП-5 вузов, которые выбирают украинские студенты

Образование в Америке состоит из двух основных этапов — средняя школа и учеба в вузе. Среднее образование в США включает в себя начальные, средние и старшие классы, а также подготовку для абитуриентов. Вузовское обучение состоит из бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Основным преимуществом обучение в США считаются высокий уровень подготовки, возможность самостоятельно выбирать предметы и даже степень их сложности, обучение специальным навыкам — soft skills и hard skills.

Чтобы выбрать лучший вуз в США, изучите рейтинг университетов, после чего выберите оптимальный для себя вариант. Ниже вы можете ознакомиться с таким рейтингом, составленным на основании отзывов студентов.

ТОП-5 лучших вузов Америки для украинцев

Auburn University

Обернский университет в штате Алабама обучает около 25 тысяч студентов. Здесь готовят астронавтов и научных сотрудников для NASA. Студенты уже на первом курсе участвуют в научно-исследовательских проектах, делают лабораторные и практические работы на лучшем оборудовании.

В Обернском университете функционирует кооперативное образование (Co-Op). Студенты Co-Op не только изучают базовые теоретические предметы в вузе, но и проходят оплачиваемую стажировку в компаниях по всей Америке.

Стоимость обучения: от 32 000 у.е. в год. Лучшим студентам выделяют стипендии от 5 до 10 тыс. долларов на первый год.

Adelphi University

Один из старейших университетов в Нью-Йорке и лучший приватный вуз в Америке. Обучение проводится в небольших группах до 10 человек, много внимания уделяется социально значимым программам, волонтерству.

40 специальностей, 7 колледжей, студенческий городок, библиотека, бассейн и фитнес-зал — все для качественного и приятного обучения за рубежом!

Стоимость обучения: от 39 тыс. у.е. в год. Можно получить стипендию от 6000 долларов до полной стоимости образования!

University of Central Florida

Второй по величине вуз США, расположен в Орландо, штате Флорида. Считается "номером 1" для желающих написать докторскую по версии The Carnegie Foundation. Лишь в 2013-2014 годах на исследования было выделено грантов на 145,6 млн долларов США.

Университет предлагает исследовательские центры для изучения судебной медицины, солнечной энергии, проведении наноисследований. Организовано 10 технологических пространств для видеомонтажа, подготовки презентаций и проектов. Круглосуточно открыт All Knight Study.

Стоимость обучения: от 22 500 у.е. в год. Высокие шансы на получение гранта на исследования.

Louisiana State University

Крупнейший исследовательский университет в штате Луизиана, расположен в городе Батон-Руж. Во время обучения преподаватели делают акцент на практике. Студенты биологического факультета, например, занимаются селекцией на университетской ферме. Будущие журналисты — работают в университетских радио, газете и телевидении. Студенты физики вовлечены в разработки новых видов энергии.

Стоимость обучения: от 28 500 долларов в США за 1 курс.

UCSC Silicon Valley Campus

Особенное учебное учреждение, расположенное в Силиконовой Долине. Здесь нельзя выучиться на бакалавриате или магистратуре, в вузе предлагают лишь дипломные программы.

Предлагается 5 направлений:

биологические науки, технологии, дизайн, бизнес, образование.

Выпускники получают сертификат, с которым могут успешно трудоустроиться в крупнейшие корпорации. Вуз сотрудничает с eBay, Amazon, Apple, Google, Cisco и другими. Часто студенты проходят практику и стажировку уже во время обучения. На некоторых программах сертификат можно получить всего за 2 семестра!

Требования к абитуриентам отличаются в зависимости от конкретной программы и могут не совпадать со стандартными требованиями для поступающих на бакалавриат.

Стоимость обучения: от 8 500 у.е. за программу.

Какой бы вуз вы не выбрали, высшее образование в США — это отличный старт для успешного трудоустройства и карьеры. Важно ответственно подойти подготовиться к поступлению, и тогда студенческие года будут не только полезными, но и очень увлекательными.