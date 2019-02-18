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18.02.2019, 12:14

Общество слепых просит депутатов разблокировать стройку на Подоле

Общество слепых просит депутатов разблокировать стройку на Подоле - Фото

Участники митинга обратились с просьбой разблокировать строительство и защитить интересы незрячих к депутатам Киевсовета и мэру Виталию Кличко

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«Увидеть беспредел и защитить» – незрячие жители столици умоляют депутатов Киевского городского совета остановить незаконное блокирование стройки псевдоактивистами на Подоле.

«Государство сегодня не строит жилье для инвалидов зрения. При этом только в Киеве нас больше четырех тысяч. Мы подписали договор с частным инвестором, который строит на нашей земле и по договору выделит квартиры членам нашей организации, которые десятилетиями стоят на квартирном учете» - пояснил учасник акции Виталий Маньковский.

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Вячеслав Шульгин, председатель правления первичной организации общества слепых УТОС уточнил: «Уже несколько недель, как группа молодых людей, которые не представляются и отказываются обьяснять чьи интересы представляют, разбили палатки и блокируют стройку на земле, которая принадлежит УТОС».

«Наши глаза – трость. Мы не видим этих людей и не в силах противостоять бесчинству. Они нарушают законы Украины, наши права. Нам ничего не остается, как просить защиты у представителей власти города и органов правопорядка» - сетуют люди з нарушением зрения, которые пришли искать справедливость под стены Киевской городской администрации.

Участники митинга зарегистрировали обращение к депутатам Киевсовета и мэру Виталию Кличко с просьбой защитить незрячих от действий неустановленных лиц и возобновить стройку.

Источник: http://cputos.org.ua

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Теги: УТОС
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