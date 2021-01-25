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25.01.2021, 17:04

Обувная фабрика "Кредо": опыт успеха

Обувная фабрика "Кредо": опыт успеха - Фото

Компания – надежный поставщик обуви для многих предприятий, и является победителем многих государственных и коммерческих тендеров

Частное предприятие "Кредо" – украинская обувная фабрика (г. Хмельницкий)  более двадцати лет выпускает качественную, доступную и удобную повседневную обувь. Компания ежегодно принимает  участие во всеукраинских и международных выставках, является надежным партнером и одним их лидеров обувной отрасли Украины.   

По результатам ранжирования   "Национального бизнес  – рейтинга"  и данными официальной статистики среди больших и средних предприятий  Хмельницкой области,  компания получила  национальный сертификат "Лидер отрасли 2014". По официальному ранжированию, разработанному  международной ассоциацией конгрессов и конференций ICCA (Netherland), в рамках Независимой Национальной бизнес премии, обувная фабрика "КРЕДО"  получила почетную награду "Выбор Украины 2017", а директор компании –  сертификат "Золотые руки".

Являясь участником программы CUTIS по программе поддержки экспорта в Канаду UCANEXPORT, компания неоднократно принимала участие в летних и зимних выставках  TORONTO Shoe Show (Канада) в 2018 и 2019 годах.

Компания является надежным поставщиком обуви для многих предприятий пищевой, транспортной, легкой промышленностей и является победителем многих государственных и коммерческих тендеров.

Фабрика выпускает цельнолитую обувь из сополимера ЭВА, обувь из текстильных материалов и эко-кожи на подошве ПВХ методом прямого литья. Женская, мужская и детская обувь такая как: сапоги, полусапоги , ботинки, сланцы, галоши, босоножки, сланцы , сабо , туфли, тапочки, кроссовки – это неполный ассортимент компании (сайт фабрики – www.new-kredo.com.ua)

С момента  основания и по сегодня, мы идем в ногу со временем. Ежегодно обновляем ассортимент, улучшаем оборудование и модернизируем производство. Внедряем новые технологии и усовершенствуем нашу продукцию. В своей работе мы используем современные прогрессивные материалы и заботимся об окружающей среде, используя новейшие технологии переработки вторсырья.

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Теги: обувь, кредо
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