Обувная фабрика "Кредо": опыт успеха

Частное предприятие "Кредо" – украинская обувная фабрика (г. Хмельницкий) более двадцати лет выпускает качественную, доступную и удобную повседневную обувь. Компания ежегодно принимает участие во всеукраинских и международных выставках, является надежным партнером и одним их лидеров обувной отрасли Украины.

По результатам ранжирования "Национального бизнес – рейтинга" и данными официальной статистики среди больших и средних предприятий Хмельницкой области, компания получила национальный сертификат "Лидер отрасли 2014". По официальному ранжированию, разработанному международной ассоциацией конгрессов и конференций ICCA (Netherland), в рамках Независимой Национальной бизнес премии, обувная фабрика "КРЕДО" получила почетную награду "Выбор Украины 2017", а директор компании – сертификат "Золотые руки".

Являясь участником программы CUTIS по программе поддержки экспорта в Канаду UCANEXPORT, компания неоднократно принимала участие в летних и зимних выставках TORONTO Shoe Show (Канада) в 2018 и 2019 годах.

Компания является надежным поставщиком обуви для многих предприятий пищевой, транспортной, легкой промышленностей и является победителем многих государственных и коммерческих тендеров.

Фабрика выпускает цельнолитую обувь из сополимера ЭВА, обувь из текстильных материалов и эко-кожи на подошве ПВХ методом прямого литья. Женская, мужская и детская обувь такая как: сапоги, полусапоги , ботинки, сланцы, галоши, босоножки, сланцы , сабо , туфли, тапочки, кроссовки – это неполный ассортимент компании (сайт фабрики – www.new-kredo.com.ua)

С момента основания и по сегодня, мы идем в ногу со временем. Ежегодно обновляем ассортимент, улучшаем оборудование и модернизируем производство. Внедряем новые технологии и усовершенствуем нашу продукцию. В своей работе мы используем современные прогрессивные материалы и заботимся об окружающей среде, используя новейшие технологии переработки вторсырья.